Chiara Petrolini la Procura chiede il rinvio a giudizio | Due omicidi premeditati

Procura della Repubblica di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per Chiara Petrolini, con le accuse di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, per la morte dei due neonati poi sepolti nel giardino della villetta a Vignale di Traversetolo, dove tuttora la ragazza si trova agli arresti domiciliari.

Neonati morti, pg della Cassazione chiede custodia in carcere per Chiara Petrolini - La procuratrice generale della prima sezione penale della Corte di Cassazione, Valentina Manuali, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver partorito e poi sepolto, nel giardino della sua abitazione, a Traversetolo in provincia di Parma, i due figli che aveva partorito in due diverse occasioni, nel 2023 e nel 2024. La ragazza, agli arresti domiciliari dal 20 settembre del 2024, è rientrata nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, agli inizi di gennaio quando l’abitazione venne dissequestrata. 🔗lapresse.it

