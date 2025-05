Chiara Ferragni l' odio di Selvaggia Lucarelli | Una mossa disperata

Selvaggia Lucarelli non perde mai una singola occasione per cospargere odio e veleno. Soprattutto se si tratta di Chiara Ferragni. E così ecco che Selvaggia, dalle colonne del Fatto Quotidiano, commenta la recente notizia sulla ex di Fedez, la quale ha annunciato di essere diventata azionista di maggioranza della sua società, la Fenice srl. Ferragni ha definito questa mossa "come un nuovo inizio", ma per la sacerdotessa del giusto che risponde al nome di Selvaggia Lucarelli il gesto appare molto differente rispetto a una rinascita scintillante."Non è una storia di emancipazione – sentenzia – ma un tentativo complesso e disperato di tamponare una situazione finanziaria disastrosa. Tentativo gestito interamente dall'amministratore unico di Fenice, Claudio Calabi". Secondo la blogger, Calabi, esperto in ristrutturazioni aziendali, sarebbe affiancato dall'avvocato Giuseppe Iannaccone nella gestione di questo delicato momento post "Pandorogate".

