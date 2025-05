Chianciano Terme | I conti sono in ordine Più equità e trasparenza

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024, il primo dell'amministrazione guidata dalla Sindaca Grazia Torelli, in carica da luglio scorso. Il bilancio si chiude con un avanzo libero di 26.500 euro, a cui si sommano risorse vincolate, segnando un'inversione nella modalità di gestione della finanza pubblica."Siamo soddisfatti – ha dichiarato Torelli – perché questo è il primo segnale di una nuova visione: più equità, più trasparenza, conti in ordine e servizi garantiti per la collettività".Nel dettaglio, il documento finanziario evidenzia un'importante operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi, con la cancellazione del 50% dei 31.672.305,49 euro iscritti alla voce "entrate tributarie". Tali importi si erano accumulati a partire dal 2020 e presentavano un tasso di riscossione inferiore al 47%, generando forte preoccupazione.

