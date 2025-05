Chiamamifaro | Non sono Angelica Gori perché la musica deve arrivare prima del mio cognome Amici? Con il mio ragazzo è stata dura

musica arrivasse prima del mio cognome, che la gente mi conoscesse per quella». E poi c'è. 🔗 Leggo.it - Chiamamifaro: «Non sono Angelica Gori perché la musica deve arrivare prima del mio cognome. Amici? Con il mio ragazzo è stata dura» «Darsi un nuovo nome è un modo di autodeterminarsi. Ho sempre voluto che la miaarrivassedel mio, che la gente mi conoscesse per quella». E poi c'è. 🔗 Leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Angelica Gori, alias Chiamamifaro: «Non voglio che i miei genitori mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata» - La ventitreenne cantautrice ha spiegato che i famosi genitori, Giorgio Gori e Cristina Parodi, appoggiano la sua passione per la musica ma da lontano: «Siamo d'accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio», ha spiegato. Aggiungendo che ora il suo sogno «è Sanremo» 🔗vanityfair.it

Amici 24, Chiamamifaro torna sui social dopo l'eliminazione: "Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita" - Chiamamifaro ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri ed è stata costretta a lasciare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Rudy Zerbi! 🔗comingsoon.it

Alice, Angelica e Futura, chi sono le figlie di Pamela Petrarolo e il dramma: “Poteva morire, mi sono accorta in tempo” - A partire dal 1998 Pamela Petrarolo frequenta l’agente di viaggi Gianluca Pea, che sposa nel 2001 e dalla loro unione nascono le figlie Alice (2003) e Angelica (2016). Nel 2017 arriva la separazione e nel 2019 Pamela si lega a Giovanni Benevento, da cui nel 2020 ha la figlia Futura. “Ho superato le sofferenze grazie alle persone a me care…”, scriveva così sui social Pamela Petrarolo a corredo di una tenera foto con la terza delle sue figlie, Futura, e l’attuale compagno Giovanni Benevento. 🔗metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiamamifaro: «Non sono Angelica Gori perché la musica deve arrivare prima del mio cognome. Amici? Con il mio; Angelica Gori: “Chiamamifaro perché voglio che la musica arrivi prima del mio cognome”; Chi è Chiamamifaro: la storia della cantante di Amici Angelica Gori; Chiamamifaro chi è: gli inizi nella musica, Amici 24 e il fidanzato. Essere figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori non mi pesa più. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chiamamifaro: «Non sono Angelica Gori perché la musica deve arrivare prima del mio cognome. Amici? Con il mio ragazzo è stata dura» - «Darsi un nuovo nome è un modo di autodeterminarsi. Ho sempre voluto che la mia musica arrivasse prima del mio cognome, che la gente mi conoscesse per quella». E poi ... 🔗leggo.it

Chiamamifaro, chi è il fidanzato misterioso? Vita privata della cantante - Angelica Gori, oggi conosciuta come Chiamamifaro, è una delle giovani artiste più interessanti nel panorama musicale italiano contemporaneo. Classe 2001, bergamasca di nascita, Angelica è figlia di du ... 🔗tag24.it

Chiamamifaro, la musica, i genitori Cristina Parodi e Giorgio Gori, la sua vita privata - Chiamamifaro, è tra l'ex allieve di Amici dell'edizione in corso: la passione per la musica. i genitori famosi, la sua vita privata ... 🔗msn.com