Chi sono le Bambole Di Pezza band che si esibirà al Concerto Del Primo Maggio

Bambole di Pezza sono una rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile, da sempre impegnata su tematiche femministe, sull’uguaglianza di genere e sulla lotta contro la violenza e il sessismo.Bambole Di Pezza, le principali tappe della carrieraOggi il gruppo si esibirà al Concerto Del Primo Maggio, in diretta a partire dalle 15:15 su Raitre. Le Bambole Di Pezza hanno debuttato sulle scene musicali nel 2002, pubblicato Crash Me, seguito da Strike (2004). Dopo qualche anno di silenzio sono tornate in attività con una formazione rinnovata e dal 2022 pubblicano i singoli Favole (mi hai rotto il caxxo), che raggiunge diversi passaggi nelle Maggiori radio italiane Rumore, cover del celebre brano di Raffaella Carrà, Non Sei Sola feat Jo Squillo, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e “Io Non sono Come Te“, singolo che anticipa l’uscita del terzo album della band, “DIRTY” (luglio 2023). 🔗 Metropolitanmagazine.it - Chi sono le Bambole Di Pezza, band che si esibirà al Concerto Del Primo Maggio Lediuna rock punkmilanese con una formazione totalmente femminile, da sempre impegnata su tematiche femministe, sull’uguaglianza di genere e sulla lotta contro la violenza e il sessismo.Di, le principali tappe della carrieraOggi il gruppo sialDel, in diretta a partire dalle 15:15 su Raitre. LeDihanno debuttato sulle scene musicali nel 2002, pubblicato Crash Me, seguito da Strike (2004). Dopo qualche anno di silenziotornate in attività con una formazione rinnovata e dal 2022 pubblicano i singoli Favole (mi hai rotto il caxxo), che raggiunge diversi passaggi nelleri radio italiane Rumore, cover del celebre brano di Raffaella Carrà, Non Sei Sola feat Jo Squillo, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e “Io NonCome Te“, singolo che anticipa l’uscita del terzo album della, “DIRTY” (luglio 2023). 🔗 Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025 - Un’esplosione di energia al femminile, con testi taglienti e un’attitudine “maliziosa, intrigante, originale, dolce, rumorosa, grintosa, inc****ta e fuori di testa”, come si descrivono loro stesse. Sono le Bambole di Pezza, band rock milanese nata nel 2002 e pronta a far tremare il palco del Primo Maggio 2025 a Roma. Chi sono le Bambole di Pezza Della formazione originale del 2002 sono rimaste Morgana X e Dani Piccirillo alle chitarre, alle quali si sono aggiunte Martina “Cleo” Ungarelli alla voce, Caterina Dolci al basso e Federica “Xina” Rossi alla batteria. 🔗dilei.it

Sanremo 2025, Modà chi sono: la storia della band, la lite con Emma Marrone e la depressione di Kekko - (Adnkronos) – Modà sono una delle band protagoniste del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che il gruppo porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Non ti dimentico’. Tornano nuovamente in gara alla kermesse canora per la quarta volta tra i Big (nel 2005 tra le Nuove Proposte) a distanza di due anni. Capitanati […] L'articolo Sanremo 2025, Modà chi sono: la storia della band, la lite con Emma Marrone e la depressione di Kekko proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sanremo 2025, Simon Le Bon: “Sono grande fan dei Maneskin, band fantastica” - Sono un grande fan dei Maneskin“. Lo ha detto il leader dei Duran Duran, Simon Le Bon, in conferenza stampa all’Ariston. “Dovreste esserlo anche voi – ha aggiunto – dovreste essere orgogliosi di avere un gruppo fantastico come questo in Italia”. La band inglese è ospite nella terza serata del Festival di Sanremo. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Martina Ungarelli, da Limbiate al palco del Concertone del Primo Maggio a Roma; Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025; A Cles arriva il punk-rock contro il sessismo, le Bambole di pezza in concerto; Comicon Festival. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi sono le Bambole Di Pezza: come si chiamano e quanti anni hanno le componenti della band - Le Bambole Di Pezza sono una band pop-punk: scopri i nomi, l'età, le origini e le canzoni famose del gruppo tutto al femminile. 🔗tag24.it

Bambole di Pezza al Concerto del 1 Maggio, chi sono / “C’è chi ci rimprovera semplicemente di esser donne” - Il gruppo Bambole di Pezza parteciperà al prossimo concerto del 1 Maggio. Le ragazze vogliono trasmettere un messaggio mediante la propria musica. 🔗ilsussidiario.net

Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025 - Tra le artiste più attese del Primo Maggio 2025 a Roma, le Bambole di Pezza sono una band tutta al femminile dall’anima punk rock. 🔗dilei.it