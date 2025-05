Chi ha ucciso Camilla come finisce Tutto Quello che Ho | la spiegazione finale della fiction con Vanessa Incontrada

come finisce Tutto Quello che ho, fiction con Vanessa IncontradaSiamo arrivati all'ultima puntata di Tutto Quello che ho, la fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada insieme a Marco Bonini. Una storia emozionante e coinvolgente, così attuale con i temi trattati. Dopo lo shock iniziale, che ha visto la morte della piccola Camilla, la storia è proseguita con la ricerca della verità. Chi ha ucciso Camilla ? Ecco il riassunto, come finisce Tutto Quello che ho e la spiegazione finale della serie tv.Tutto Quello che ho riassunto ultima puntataLa famiglia Santovito si sta spezzando: Lavinia e Matteo sono sempre più lontani l'una dall'altro, mentre Roberto ruba la pistola d'ordinanza del padre per farsi giustizia da solo. Lavinia intanto deve accettare quella che appare una inesorabile realtà: Kevin è colpevole, tutte le prove sono contro di lui.

