Chi guadagna di più in Romagna? La mappa dei comuni più ricchi e di quelli più poveri

Riminitoday.it - Chi guadagna di più in Romagna? La mappa dei comuni più ricchi (e di quelli più poveri) Oltre 42,5 milioni di contribuenti e un reddito complessivo totale dichiarato che ammonta a più di 1028 miliardi di euro. È la fotografia scattata dal ministero dell'Economia e delle finanze, che qualche giorno fa ha pubblicato i dati aggiornati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate. 🔗 Riminitoday.it

Dove vivono i ricchi in Romagna? La mappa dei comuni in cui si guadagna di più - Oltre 42,5 milioni di contribuenti e un reddito complessivo totale dichiarato che ammonta a più di 1028 miliardi di euro. È la fotografia scattata dal ministero dell'Economia e delle finanze, che qualche giorno fa ha pubblicato i dati aggiornati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate... 🔗forlitoday.it

Dal più ricco al più povero: quanto si guadagna a Bari e in provincia? La mappa comune per comune - Quali sono i comuni più ricchi dell'area metropolitana di Bari? Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, pochi giorni fa, un corposo report basato sulle dichiarazioni dei redditi del 2024, basati sull'anno imponibile precedente (il 2023). Il quadro complessivo vede una differenza... 🔗baritoday.it

I quartieri di Roma dove si guadagna di più. La mappa completa dei redditi, zona per zona - Cambio al vertice nella classifica dei quartieri più ricchi, mentre le zone più povere della città non vedono migliorare la propria situazione. La Capitale, secondo i dati diramati dal ministero dell’Economia e Finanze sui redditi del 2023 dichiarati nel 2024, si conferma una città con forti... 🔗romatoday.it

