Maggio 2025 – C’è anche Vincenzo Schettini tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio a Roma. Affianca Noemi, Ermal Meta e Big Mama sul palco di piazza San Giovanni. Quarantotto anni, Schettini è noto per essere il “prof star dei social”, divulgatore (e Youtuber) di una materia complessa come la fisica. Che, stando ai back di follower e studenti, lui riesce a trasmettere e a far apprendere con semplicità e passione.Nato a Como da una famiglia di origini pugliesi, vive da anni nel Barese, tra Putignano e Castellana Grotte. Laureato in fisica all'Università degli Studi di Bari, con specializzazione in didattica della fisica, è diventato professore di fisica alle scuole superiori. E da lì è diventato un personaggio: nel 2015 ha fondato il canale YouTube ‘La fisica che ci piace’, dove pubblica brevi video con esperimenti di fisica accompagnati da spiegazioni semplici e mantenendo toni leggeri e scherzosi. 🔗 Quotidiano.net - Chi è Vincenzo Schettini, prof star dei social sul palco del Primo Maggio Roma, 12025 – C’è anchetra i conduttori del Concertone dela Roma. Affianca Noemi, Ermal Meta e Big Mama suldi piazza San Giovanni. Quarantotto anni,è noto per essere il “dei”, divulgatore (e Youtuber) di una materia complessa come la fisica. Che, stando ai back di follower e studenti, lui riesce a trasmettere e a far apprendere con semplicità e passione.Nato a Como da una famiglia di origini pugliesi, vive da anni nel Barese, tra Putignano e Castellana Grotte. Laureato in fisica all'Università degli Studi di Bari, con specializzazione in didattica della fisica, è diventatoessore di fisica alle scuole superiori. E da lì è diventato un personaggio: nel 2015 ha fondato il canale YouTube ‘La fisica che ci piace’, dove pubblica brevi video con esperimenti di fisica accompagnati da spiegazioni semplici e mantenendo toni leggeri e scherzosi. 🔗 Quotidiano.net

