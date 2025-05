Chi è Tredici Pietro figlio di Morandi? Età fidanzata e Instagram

Rapper apprezzato tra i giovanissimi e figlio di Gianni Morandi, ecco chi è Tredici Pietro: età, fidanzata e Instagram

Tredici Pietro: «Io, figlio ingrato, dicevo “non sono Morandi”. Oggi vedo il bello dell’eredità artistica» - Il rapper, figlio di Gianni Morandi, lancia il suo nuovo album, Non guardare giù, in cui affronta fragilità, insicurezze e sfide interiori: «Siamo noi a costruire i nostri demoni. Crescere significa mettersi in discussione. Il legame con mio padre? Stupidamente non volevo vederne il lato positivo» 🔗vanityfair.it

Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi, racconta il suo crollo: autolesionismo e abuso di psicofarmaci. - Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora, ecco cosa ha raccontato a il Messaggero. Nel suo nuovo album Non guardare giù, in uscita il 4 aprile, racconta un periodo buio della sua vita segnato dall’uso di psicofarmaci e comportamenti autolesionistici. Per la prima volta, il rapper si mette [...] 🔗mondouomo.it

Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): "Milano città di matti e subumani, che poi in realtà sono i più sfigati di tutti" - "Milano è la città delle apparenze. A me piace perché ci sono tante cose da fare, ma è anche una città che ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile. Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche. Milano è la città dove sei figo se non hai tempo". Sono le parole di... 🔗milanotoday.it

Pietro Tredici: «Essere il figlio di Gianni Morandi non è semplice. Ho sofferto della sindrome dell'impostore.Fidanzato per 7 anni con una ragazza che aveva problemi mentali» - Per Tredici Pietro non è stato semplice fare musica e non essere sempre riconosciuto come Pietro Morandi, come il figlio di Gianni Morandi. Non ... 🔗msn.com

Gianni Morandi, la drammatica confessione del figlio Tredici Pietro - È disponibile da venerdì 4 aprile Non guardare giù, il nuovo album di Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi. Classe 1997, di origini bolognesi, il ... 🔗thesocialpost.it

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: “Mi ero perso” - Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, si racconta senza filtri in un’intervista e in un album che parla di un periodo difficile della sua vita, ma che nasconde anche riflessioni importanti ... 🔗dilei.it