Chi è Matteo Zuppi il cardinale che fu compagno di classe di De Gregori e inviato di pace di Papa Francesco

Papa Francesco c'è Matteo Zuppi, 69 anni, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Cei che potrebbe diventare Pontefici: dagli studi al liceo con De Gregori e Sassoli ai viaggi come inviato di pace in Russia e Ucraina. 🔗 Tra i cardinali favoriti al conclave dopo la morte dic'è, 69 anni, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Cei che potrebbe diventare Pontefici: dagli studi al liceo con Dee Sassoli ai viaggi comediin Russia e Ucraina. 🔗 Fanpage.it

"Essere artigiani di pace": il Cardinale Matteo Maria Zuppi all’Università di Parma - «La via della pace è sempre quella del dialogo. Il vero pacifista è un artigiano della pace, la costruisce nei fatti?. Così oggi il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di... 🔗parmatoday.it

Matteo Maria Zuppi, chi è l’arcivescovo di Bologna creato cardinale da Papa Francesco - Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e dal maggio 2022 è presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Nato e cresciuto a Roma, vanta stretti legami familiari con il Vaticano. Suo padre, Enrico, era un giornalista e fotografo, che l’allora vicesegretario di Stato Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI) nominò direttore de L’Osservatore della Domenica, edizione settimanale, illustrata de L’Osservatore Romano. 🔗lapresse.it

Il cardinale Matteo Zuppi era il compagno di scuola di Francesco De Gregori e David Sassoli: “Era famoso, magro magro con la borsa a tracolla e il maglioncino” - In questi giorni si fanno i nomi più “papabili” per la successione al Soglio Pontificio, dopo la morte di Papa Francesco. Tra questi (sempre in ascesa in questi ultimi giorni secondo i bookmakers, ma anche da rumors all’interno delle mura vaticane) c’è il cardinale Matteo Maria Zuppi. È arcivescovo di Bologna e da maggio 2022 è presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Nato e cresciuto a Roma, vanta stretti legami familiari con il Vaticano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cardinale Matteo Zuppi compagno di scuola di De Gregori e Sassoli: «Era magro magro con la borsa a tracolla» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Chi è Matteo Maria Zuppi: il “prete di strada” tra i papabili successori di Papa Francesco - Tra i possibili successori di Papa Francesco c'è il cardinale Matteo Maria Zuppi: ecco chi è e cosa sappiamo di lui ... 🔗alphabetcity.it

Conclave, il cardinale Zuppi risponde a La7: "Vi sopporto perché sono figlio di giornalisti. Buon primo maggio e pensiamo alle vittime sul lavoro!" - Poi, dribblando le domande sul Conclave, fa una riferimento alla festa del lavoro: "Buon Primo Maggio", dice ai cronisti. E poi in modo asciutto ma molto significativo aggiunge: "Buon lavoro a voi e ... 🔗tg.la7.it