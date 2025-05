Chi è Lodovica Lazzerini cantante e fidanzata di BigMama

Lodovica Lazzerini è la fidanzata di Big Mama. 25 anni, di Carrara, è una cantante e co-autrice di alcuni brani della compagna tra cui La rabbia non mi basta di Sanremo 2024. 🔗 è ladi Big Mama. 25 anni, di Carrara, è unae co-autrice di alcuni brani della compagna tra cui La rabbia non mi basta di Sanremo 2024. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Sanremo 2025, Dove Cameron: chi è la fidanzata di Damiano David, cantante e attrice - (Adnkronos) – Dove Cameron, fidanzata di Damiano David, sarà presente questa sera, mercoledì 12 febbraio, al Festival di Sanremo 2025. La modella e attrice statunitense sarà seduta in platea per applaudire al superospite della seconda serata, Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin. Ma chi è il nuovo amore del cantante romano? Chloe Celeste Hosterman all’anagrafe, […] 🔗periodicodaily.com

Achille Lauro, tutto sulla vita privata del cantante: chi è la misteriosa fidanzata - Achille Lauro è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, mantenendo un alone di mistero sulle sue relazioni sentimentali. Per anni si è parlato di una fidanzata di nome Francesca, della quale, però, non è mai stato rivelato il cognome. Il cantante romano ha sempre evitato di esporre la propria vita sentimentale, non condividendo immagini sui social e non rilasciando dichiarazioni dirette sulla questione. 🔗thesocialpost.it

Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa - Social. Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa. Uno dei più noti cantanti italiani divernterà molto presto papà, la sua fidanzanta è in dolce attesa. A dare la notizia, che però non è stata né confermata né smentita, è stato il settimanale Oggi in edicola questa settimana. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Tutto il nostro amore”. Il campione italiano diventerà papà per la prima volta Leggi anche: “Benvenuta”: la famosa attrice diventa mamma ma è pioggia di critiche Leggi anche: Giulia Salemi e il “regalino” del figlio Kian: l’imprevisto ... 🔗tvzap.it

Se ne parla anche su altri siti

BigMama a Verissimo, com’è nato l’amore con Lodovica Lazzerini: “La mia prima ragazza”; BigMama è fidanzata con Lodovica Lazzerini: «Lei è innamoratissima»; Big Mama: Con Lodovica ho capito di meritare l'amore di una donna. Le chiederò di sposarmi; BigMama è fidanzata e “felicissima”: chi è Lodovica Lazzerini, con cui ha scritto la canzone di Sanremo 2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è la fidanzata di Big Mama: l’amore per Maria Lodovica Lazzerini - La cantante classe 2000, però, non è famosa solo per la sua professione. Big Mama è uscita allo scoperto a seguito del successo sanremese, dichiarandosi bisessuale e ufficializzando la sua unione con ... 🔗alphabetcity.it

Big Mama: “Con Lodovica ho capito di meritare l’amore di una donna. Le chiederò di sposarmi” - Big Mama parla al Corriere del suo passato segnato da diversi traumi subiti e dell'amore per la fidanzata, Lodovica Lazzerini, con la quale sta da due anni. Ha rivelato di aver scoperto l'amore ... 🔗msn.com