Chi è il fidanzato del prof Vincenzo Schettini de La fisica dell’amore presentatore del 1 maggio

Vincenzo Schettini è nato il 7 marzo 1977 a Como, ma si è trasferito da bambino a Monopoli (Puglia), terra della madre, con i suoi genitori. La sua storia comincia con la passione per la musica, che lo porta a diplomarsi in violino e didattica della musica al Conservatorio Nino Rota di Monopoli.Dopo la laurea in fisica presso l'Università degli Studi di Bari, inizia il suo percorso di insegnamento negli istituti superiori della sua zona, con una particolare attenzione alla didattica innovativa e alla divulgazione scientifica. Nel 2015, fa il suo debutto sui social con il canale YouTube "La fisica che ci piace", dove unisce la sua passione per l'arte e la scienza in spiegazioni coinvolgenti e accessibili.Il successo sui social non tarda ad arrivare, e presto Schettini si ritrova ad avere migliaia di seguaci su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e Facebook.

Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma - (Adnkronos) – Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei […] L'articolo Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il prof. Vincenzo Schettini a Mattinata per la terza edizione di 'Orchidays' - A Mattinata, in occasione della terza edizione di ‘Orchidays – Nel fiore di Mattinata’, il festival internazionale dedicato alle orchidee spontanee del Gargano che si terrà dal 24 al 27 aprile, sabato 26 aprile arriva il prof. Vincenzo Schattini. Vincenzo Schettini. Pugliese classe 1977, si... 🔗foggiatoday.it

Vincenzo Schettini, prof de «La Fisica che Ci Piace» fa coming out: «Sì sono gay, e adesso? Nessuno di noi è sbagliato» – Il video - «Io mi sono giudicato tanto, io mi sono proprio detto: Sei sbagliato. Tu sei nato in maniera sbagliata». Ha rivolto a sé stesso parole dure in passato il professor Vincenzo Schettini, noto a molti come il quello con il ciuffo dietro agli esperimenti e le spiegazione del canale La Fisica che Ci Piace. Ma da tempo non ha più intenzione di farlo, e oggi sulla propria pagina Instagram da 3 milioni di follower pubblica un video in cui fa coming out, annunciando pubblicamente: «Sì, sono gay. 🔗open.online

