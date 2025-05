Chi è Gabriel Diallo | il canadese prossimo avversario di Musetti a Madrid

La vera sorpresa del Masters 1000 di2025 è senza ombra di dubbio. Il classe 2001 nativo di Montreal sta disputando il miglior torneo della sua carriera, nel quale ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un 1000 grazie al successo in rimonta contro Grigor Dimitrov. Oggi ci sarà la sfida contro Lorenzoper un posto in semifinale, in un incontro che vede l’azzurro grande favorito, ma dovrà essere bravo a non sottovalutare l’infatti gioca con la mente sgombra perché ha già fatto ampiamente il suo dovere e anche di più, per cui potrebbe risultare pericoloso, soprattutto se dovesse riuscire a trovare continuità al servizio.Dati i suoi 203 centimetri di altezza infatti, ilpuò contare su uno stile di gioco potente che si adatta più al cemento che alla terra battuta, ma le condizioni più rapide date dall’altitudine della capitale spagnola possono aiutarlo. 🔗 Sportface.it