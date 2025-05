Chi è Centomilacarie | curiosità sull’artista nel cast al Concerto del Primo Maggio

Centomilacarie è uno dei nuovi volti del cantautorato nostrano che ha pubblicato lo scorso febbraio il Primo album, Io Nessuno per Maciste DischiCentomilacarie, la collaborazione con Salmo e MaceOggi l'artista si esibirà al Concerto Del Primo Maggio, in diretta su Raitre a partire dalle 15:15. Nato a Varese nel 2002, Simone Colamussi, inizia a suonare il violino a 5 anni, per poi avvicinarsi alla chitarra e al pianoforte. La sua musica è priva di ordine e disciplina, in grado di arrivare con un'autenticità fuori dal comune. I suoi Maggiori riferimenti musicali includono la colonna sonora di Final Fantasy, Xxxtentacion e Michael Jackson. Nel 2022 debutta dal vivo al MI AMI Festival, evento dedicato alla musica indipendente, dove presenta Il sorriso di mia madre, brano che ispirerà Non mi riconosco ?, il Primo singolo che anticipa MAYA, il nuovo progetto del produttore Mace, cantato da Centomilacarie insieme a Salmo.

