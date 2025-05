Chi è Anna Castiglia | curiosità vita privata della cantautrice nel cast del Primo Maggio

Anna castiglia si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione ad X Factor nel 2023, quando veniva eliminata alla prima puntata e presentava il brano Ghali.Oggi la cantautrice sarà nel cast del Concerto Del Primo Maggio di Roma, in diretta a partire dalle 15:15 su Raiuno. Nata a Catania nel 1998: la madre, Enrica Tranchida, è un’ex attrice del Teatro Stabile di Catania, il padre è un noto comico e speaker siciliano, Giuseppe castiglia, la sorella gemella, Nina, è una circense a Parigi. Anna inizia a scrivere canzoni da bambina. A 9 anni prende lezioni di chitarra classica e a 16 di canto. Si diploma a Torino in canto, danza e recitazione alla Gypsy Musical Academy. Nella città sabauda inizia a costruire e concretizzare il suo progetto da cantautrice prima sul palco, poi in studio. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Chi è Anna Castiglia: curiosità, vita privata della cantautrice nel cast del Primo Maggio si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione ad X Factor nel 2023, quando veniva eliminata alla prima puntata e presentava il brano Ghali.Oggi lasarà neldel Concerto Deldi Roma, in diretta a partire dalle 15:15 su Raiuno. Nata a Catania nel 1998: la madre, Enrica Tranchida, è un’ex attrice del Teatro Stabile di Catania, il padre è un noto comico e speaker siciliano, Giuseppe, la sorella gemella, Nina, è una circense a Parigi.inizia a scrivere canzoni da bambina. A 9 anni prende lezioni di chitarra classica e a 16 di canto. Si diploma a Torino in canto, danza e recitazione alla Gypsy Musical Academy. Nella città sabauda inizia a costruire e concretizzare il suo progetto daprima sul palco, poi in studio. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Lucrezia Guidone: curiosità, marito e vita privata dell’attrice di “Mare Fuori” - Lucrezia Guidone ha una carriera nel mondo spettacolo molto intensa tra cinema, teatro e tv, dove il grande pubblico l’ha conosciuta per il ruolo di Sofia nella serie Mare Fuori. L’attrice sarà ospite oggi de La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno dove presenterà la quinta stagione della serie che le ha regalato il grande successo. Nata a Pescara nel 1986, conseguito il diploma si trasferisce a Roma per frequentare l‘Accademia Nazionale d’Arte Drammatica – “Silvio D’Amico”: nel 2009 debutta a teatro partecipando al Festival dei Due Mondi di Andria con Psicosi delle 4. 🔗metropolitanmagazine.it

Allo Z? il "Mi piace tour" di Anna Castiglia - Il “Mi piace tour” della cantautrice catanese Anna Castiglia venerdì 7 marzo, alle 21, tocca Zo centro culture contemporanee, una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Mi piace” (OTR Live/ADA Music Italy), il suo primo album. Il tour sarà anche... 🔗cataniatoday.it

Scopri la vita e la carriera di Anna Dello Russo - Dalla sua passione per la moda alla carriera internazionale, un viaggio unico. Leggi tutto Anna Dello Russo: la regina della moda italiana e la sua storia affascinante su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Anna Castiglia: curiosità, vita privata della cantautrice nel cast del Primo Maggio; Chi è Anna Castiglia, ex protagonista di X Factor; James Senese, il 'nero a metà' di Napoli; Chi è Anna Castiglia, autrice del brano Ghali a X Factor finito nella bufera. 🔗Se ne parla anche su altri siti