Anna Carol ha debuttato nel 2020 con l’EP Evoluzione, seguito due anni dopo dal Primo album, Cinetica e Principianti pubblicato lo scorso marzo.Oggi la cantautrice sarà sul palco del Primo Maggio 2025, in diretta dalle 15:15 su Raitre. Nata a Bolzano, trascorre un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, dove viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative della scena contemporanea europea. “Lo spostamento di città in città si è riflesso totalmente in un viaggio musicale con vari periodi di focus, dal jazz all’R&B al soul fino al pop. Anche a livello di tematiche c’è stata un’influenza: il tema della nostalgia, del ritorno e della lontananza sono spesso presenti“, aveva dichiarato nel 2020 in un’intervista su Rockit. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Chi è Anna Carol nel cast del Primo Maggio: tutte le curiosità ha debuttato nel 2020 con l’EP Evoluzione, seguito due anni dopo dalalbum, Cinetica e Principianti pubblicato lo scorso marzo.Oggi la cantautrice sarà sul palco del2025, in diretta dalle 15:15 su Raitre. Nata a Bolzano, trascorre un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, dove viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative della scena contemporanea europea. “Lo spostamento di città in città si è riflesso totalmente in un viaggio musicale con vari periodi di focus, dal jazz all’R&B al soul fino al pop. Anche a livello di tematiche c’è stata un’influenza: il tema della nostalgia, del ritorno e della lontananza sono spesso presenti“, aveva dichiarato nel 2020 in un’intervista su Rockit. 🔗 Metropolitanmagazine.it

