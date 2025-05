Chi è Angelo Perrone il press agent dei vip scoperto da Raffaella Carrà

Angelo Perrone, che per anni ha curato gli interessi di diversi big del mondo dello spettacolo e della musica internazionale. Dal debutto con Raffaella Carrà alle esperienze con Demi Moore, Meryl Streep, Richard Gere, Madonna. La carriera di Angelo PerroneLa sua prima grande opportunità si è presentata appunto con Raffaella Carrà, che ha creduto in lui e lo ha aiutato a farsi un nome nel settore. Da quel momento, Perrone ha lavorato con una vasta gamma di celebrità, tra cui Demi Moore, Meryl Streep, Richard Gere e Madonna. Questo ampio portfolio testimonia la sua capacità di navigare nel complesso mondo della gestione delle celebrità e della comunicazione.Nel corso degli anni, Perrone ha anche ricoperto il ruolo di opinionista televisivo, partecipando a programmi come "Domenica In", dove ha condiviso le sue esperienze e aneddoti legati al mondo dello spettacolo.

