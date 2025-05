Chelsea Stamford Bridge troppo piccolo per i Blues? Il sindaco di Londra | Parliamo decidiamo cosa fare

Chelsea, tempo di lasciare Stamford Bridge? Il sindaco di Londra: «É troppo piccolo, se avete piani pronti a parlare» Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha lanciato un invito ufficiale al Chelsea per aprire un dialogo sul futuro dello stadio. Secondo Khan, Stamford Bridge è ormai troppo piccolo per le ambizioni dei Blues, che stanno . 🔗 Calcionews24.com - Chelsea, Stamford Bridge troppo piccolo per i Blues? Il sindaco di Londra: «Parliamo, decidiamo cosa fare» , tempo di lasciare? Ildi: «É, se avete piani pronti a parlare» Ildi, Sadiq Khan, ha lanciato un invito ufficiale alper aprire un dialogo sul futuro dello stadio. Secondo Khan,è ormaiper le ambizioni dei, che stanno . 🔗 Calcionews24.com

Il Chelsea di Mourinho: «Arrivai a Stamford Bridge e mi dissero: “qui non ti vogliamo, adoriamo Ranieri”» - A 20 anni dal Chelsea delle meraviglie, il Telegraph ha intervistato insieme Mourinho, John Terry e Frank Lampard. Mourinho allora, scrive il Telegraph, aveva “costruito una delle migliori squadre vincitrici della Premier League della storia stabilendo record che potrebbero non essere mai battuti“. Il Chelsea del 2004-05 vinse il titolo con 95 punti e subì solo 15 gol. Tutti e tre sono convinti che la loro squadra fosse ineguagliabile. 🔗ilnapolista.it

Boehly suggerisce le lotte di proprietà del Chelsea tra le discussioni sulla potenziale riqualificazione di Stamford Bridge - 2025-03-24 19:06:00 Il web non parla d’altro: Todd Boehly ha suggerito che la struttura di proprietà del Chelsea potrebbe spostarsi se non vi è consenso sul futuro di Stamford Bridge. La leadership del club sta attualmente valutando se riqualificare la loro casa storica o trasferirsi in una nuova posizione, con Earl’s Court considerato una potenziale alternativa. La decisione è complicata dallo spazio limitato disponibile per la costruzione su larga scala a Londra. 🔗justcalcio.com

Un brutto Chelsea in semifinale di Conference League, Rapid trascinato ai supplementari - Il Chelsea è in semifinale di Conference League, ma non è stata una grande prestazione dei Blues Stamford Bridge. Sotto dopo appena dieci. 🔗tuttomercatoweb.com

Conference, il Chelsea cade in casa ma va in semifinale! Fuori a sorpresa il Rapid Vienna - Il Chelsea è in semifinale di Conference League, ma non è stata una grande prestazione dei Blues Stamford Bridge. Sotto dopo appena dieci minuti per il rigore concesso al Legia ... 🔗tuttonapoli.net