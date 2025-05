Che partita!

partita relativamente recente ma che è già tra i miti fondativi della Champions League contemporanea. Da allora Barcellona e Inter si sono incontrate 6 volte, prima di ieri sempre e solo ai gironi. Per un caso anche l’ultimo Barcellona-Inter, dell’ottobre 2022, finì 3-3. Di certo, però, quello di ieri ce lo ricorderemo più a lungo. Un pareggio pirotecnico che racchiude tanto di quello che rende speciale questa competizione: i grandi gesti tecnici, gli "eroi per un giorno", alcuni errori sorprendenti, l’impatto emotivo, il peso della fortuna. Per una notte a Barcellona abbiamo avuto tutto questo. 🔗 Ultimouomo.com - Che partita! Quella tra Inter e Barcellona è una rivalità relativamente recente, nata più per l’intensità dei loro scontri che per il loro numero. Com'è noto, tutto ebbe inizio dalla semifinale del 2010 tra la squadra di Mourinho e quella di Guardiola - unarelativamente recente ma che è già tra i miti fondativi della Champions League contemporanea. Da allora Barcellona e Inter si sono incontrate 6 volte, prima di ieri sempre e solo ai gironi. Per un caso anche l’ultimo Barcellona-Inter, dell’ottobre 2022, finì 3-3. Di certo, però, quello di ieri ce lo ricorderemo più a lungo. Un pareggio pirotecnico che racchiude tanto di quello che rende speciale questa competizione: i grandi gesti tecnici, gli "eroi per un giorno", alcuni errori sorprendenti, l’impatto emotivo, il peso della fortuna. Per una notte a Barcellona abbiamo avuto tutto questo. 🔗 Ultimouomo.com

