Che fine ha fatto Aleandro Baldi? Cosa fa oggi dopo il successo | Poi è arrivato Bocelli e due cantanti ciechi erano troppi

Aleandro Baldi vive a Greve in Chianti, da dove continua l'attività turnistica, insegna musica e si occupa di musicoterapia; di quest'esperienza ha parlato durante un intervento a unomattina l'11 luglio 2023.Due vittorie a Sanremo, la prima nel 1992, in coppia con Francesca Alotta, nella categoria Nuove Proposte, due anni dopo tra i Campioni con la sua "Passerà". Aleandro Baldi, in quegli anni lanciatissimo sulla scena musicale italiana, non ha più avuto quel successo.Ospite dei Lunatici, su Rai Radio 2, Baldi ha commentato quanto accaduto: "Se mi sono sentito messo da parte dopo 'Non amarmi' e 'Passerà'? Non posso esattamente sapere Cosa sia successo. A livello alto si dice che quando è emerso Bocelli due non vedenti non potevano stare sulla breccia. Avevo scritto anche una canzone in merito a questo – ha rivelato – se uno ha un giocattolo o una macchinina dello stesso colore o uguale, prende la nuova e butta la vecchia".

Neffa che fine ha fatto? Sapete se ha moglie e figli e dove vive? - Neffa ha portato al successo diversi brani iconici, tra cui Io la mia signorina. Conosciamolo meglio! Leggi anche: Shablo chi è? Qual è il suo vero nome e perché è famoso? Registrato all'anagrafe con il vero nome di Giovanni Pellino, Neffa ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a un ex calciatore della Cremonese, il paraguaiano Gustavo Neffa. Nato in provincia di Salerno, a Scafati, il 7 ottobre 1967, il cantante ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come batterista in diversi gruppi hardcore punk, tra cui gli Impact.

Che fine ha fatto? Jay-Jay Okocha, dal 10 della Nigeria alla discoteca - Ci sono giocatori che ti fanno innamorare di loro al primo sguardo, e spesso questi calciatori incarnano il ruolo del fantasista: il numero...

"Che fine ha fatto?". Dopo il successo al Grande Fratello, il silenzio: cosa si sa oggi su Perla Vatiero - "Zeudi Di Palma come Perla Vatiero". Sui social è tornato in tendenza il nome di Zeudi Di Palma, ex vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello. La sua storia, dalla città di Angri al reality condotto da Alfonso Signorini, viene spesso accostata a quella di Perla Vatiero, ex Miss Italia. Molti, infatti, considerano Zeudi una possibile vincitrice a sorpresa del GF, proprio come accadde a Perla.

