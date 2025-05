Che fine farà lo smartphone di Papa Francesco? Cosa ci resta del primo Papa digitale

Francesco è stato il primo Papa a possedere uno smartphone e a servirsene, pubblicamente e non, durante il suo pontificato. Ora, potrebbe spettare al suo successore decidere Cosa farne. Ma a prescindere da Cosa succederà, le testimonianze del rapporto di Bergoglio con la tecnologia digitale resteranno per sempre nell'etere. 🔗 è stato ila possedere unoe a servirsene, pubblicamente e non, durante il suo pontificato. Ora, potrebbe spettare al suo successore deciderefarne. Ma a prescindere dasuccederà, le testimonianze del rapporto di Bergoglio con la tecnologiaresteranno per sempre nell'etere. 🔗 Fanpage.it

“Fino alla fine”. Papa Francesco: il medico rompe il silenzio sulle sue ultime ore - Papa Francesco è scomparso alle prime ore del mattino di lunedì 21 aprile. Il Vaticano ha prontamente organizzato una serie di solenni cerimonie per onorare il Pontefice. I funerali sono fissati per sabato 26 aprile, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Nel frattempo, il medico curante ha deciso di rendere pubbliche le sue ultime osservazioni. (Continua…) Una perdita immensa Il mondo ha appreso della morte di Papa Francesco lunedì 21 aprile, alle 7:35 del mattino. 🔗thesocialpost.it

Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: “Cosa farà a Pasqua” - Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' ... 🔗iltempo.it

Sanremo 2025 in diretta: la conferenza stampa della seconda serata, Damiano David farà un omaggio a Dalla, Bianca Balti celebra la vita e Carlo Conti spegne la polemica sul messaggio del Papa - Tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo: l'ordine di uscita dei cantanti, la gara dei giovani, i conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica e il super ospite Damiano David 🔗vanityfair.it

