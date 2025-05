CHE DIO CI AIUTI NONA PUNTATA | COSA HA FATTO DI COSÌ SCONVOLGENTE LORENZO?

AIUTI”, l’amatissima serie di Rai1 in onda giovedì 1 maggio in prima serata con Francesca Chillemi protagonista nei panni di Suor Azzurra.Che Dio ci AIUTI – S8E17 – Omnia vincit amorLORENZO e Azzurra indagano su un bambino abbandonato, mentre LORENZO riflette su Cristina e Pietro. Melody e Corrado sembrano felici, ma Azzurra ha dubbi. Olly, intanto, mette in discussione l’amore di suo padre trovandosi a scavare nei ricordi del passato.Che Dio ci AIUTI – S8E18 – Tra bianco e neroAzzurra, non solo aiuta un padre e un figlio separati da anni, ma supporta Olly nel suo momento difficile. Melody è nervosa per Sandrino, mentre LORENZO dubita di aver messo in crisi Pietro e Cristina. Infine, Cristina scopre che LORENZO ha FATTO qualCOSA di SCONVOLGENTE. 🔗 Bubinoblog - CHE DIO CI AIUTI, NONA PUNTATA: COSA HA FATTO DI COSÌ SCONVOLGENTE LORENZO? Penultimo appuntamento con l’ottava stagione di “Che Dio ci”, l’amatissima serie di Rai1 in onda giovedì 1 maggio in prima serata con Francesca Chillemi protagonista nei panni di Suor Azzurra.Che Dio ci– S8E17 – Omnia vincit amore Azzurra indagano su un bambino abbandonato, mentreriflette su Cristina e Pietro. Melody e Corrado sembrano felici, ma Azzurra ha dubbi. Olly, intanto, mette in discussione l’amore di suo padre trovandosi a scavare nei ricordi del passato.Che Dio ci– S8E18 – Tra bianco e neroAzzurra, non solo aiuta un padre e un figlio separati da anni, ma supporta Olly nel suo momento difficile. Melody è nervosa per Sandrino, mentredubita di aver messo in crisi Pietro e Cristina. Infine, Cristina scopre chehaqualdi. 🔗 Bubinoblog

Su altri siti se ne discute

Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni nona puntata di giovedì 1 maggio 2025 - © US RaiIl giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. 🔗davidemaggio.it

Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni nona puntata di giovedì 1 maggio 2025 - © US RaiIl giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. 🔗davidemaggio.it

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo - Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi la crisi tra Cristina e Pietro. La ragazza scopre il gesto sconvolgente di Lorenzo contro di lei e pensa di lasciare la Casa del Sorriso. Nel cast Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Che Dio ci aiuti 8, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni; Che Dio ci aiuti 8 stasera in tv giovedì 1° maggio su Rai 1: le anticipazioni della puntata; Che Dio ci aiuti 8: le trame del diciassettesimo e del diciottesimo episodio; Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni nona puntata della fiction con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni - Che Dio ci Aiuti 8 va in onda questa sera alle 21:30 con la sua nona e penultima puntata. Azzurra, o meglio Suor Azzurra, dopo la scelta di prendere i voti si ... 🔗filmpost.it

“Che Dio ci aiuti 8” stasera in tv: perché Lorenzo contrasta l’amore tra Cristina e Pietro? - I problemi di cuore sono al centro di questa nona e penultima puntata della serie di Rai 1 con Francesca Chillemi e la sua suor Azzurra, indaffarata come non mai ad aiutare le ospiti della Casa del So ... 🔗msn.com

Che dio ci aiuti 8, la penultima puntata carica di tensioni e rivelazioni alla casa del sorriso - La nona puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda su Rai 1 il 1° maggio 2025, presenta tensioni amorose tra Cristina e Pietro, drammi familiari e nuovi colpi di scena nella Casa del sorriso. 🔗gaeta.it