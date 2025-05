CHE DIO CI AIUTI NONA PUNTATA | COSA HA FATTO DI COSÌ SCONVOLGENTE LORENZO?

AIUTI", l'amatissima serie di Rai1 in onda giovedì 1 maggio in prima serata con Francesca Chillemi protagonista nei panni di Suor Azzurra.Che Dio ci AIUTI – S8E17 – Omnia vincit amorLORENZO e Azzurra indagano su un bambino abbandonato, mentre LORENZO riflette su Cristina e Pietro. Melody e Corrado sembrano felici, ma Azzurra ha dubbi. Olly, intanto, mette in discussione l'amore di suo padre trovandosi a scavare nei ricordi del passato.Che Dio ci AIUTI – S8E18 – Tra bianco e neroAzzurra, non solo aiuta un padre e un figlio separati da anni, ma supporta Olly nel suo momento difficile. Melody è nervosa per Sandrino, mentre LORENZO dubita di aver messo in crisi Pietro e Cristina. Infine, Cristina scopre che LORENZO ha FATTO qualCOSA di SCONVOLGENTE.

Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni nona puntata di giovedì 1 maggio 2025 - © US RaiIl giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. 🔗davidemaggio.it

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo - Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi la crisi tra Cristina e Pietro. La ragazza scopre il gesto sconvolgente di Lorenzo contro di lei e pensa di lasciare la Casa del Sorriso. Nel cast Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

