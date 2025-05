Che Dio ci aiuti 8 | le anticipazioni trama e cast della nona puntata

aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata, 1 maggioQuesta sera, giovedì 1 maggio 2025, va in onda la nona puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.trama e anticipazioniNel diciassettesimo episodio, intitolato "Omnia vincit amor", Lorenzo e Azzurra si occupano di un bambino che è stato abbandonato dalla madre.

