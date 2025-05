Che Dio ci Aiuti 8 | anticipazioni ultima puntata di giovedì 8 maggio 2025

giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell'ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi "alternativi" che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata.Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni decima e ultima puntata di giovedì 8 maggio 2025Il ritorno di Suor Angela8×19 La seconda della lista: Il medico che ha in cura Cristina informa (erroneamente) Azzurra sulle condizioni della ragazza, che sembrano a rischio. La suora coglie la palla al balzo e convince Cristina a stare a letto a riposo, assistita da Pietro. Questa vicinanza porta la ragazza a rivalutare le sue certezze: vuole davvero andarsene? Nel frattempo, Azzurra e Lorenzo, insieme a Suor Angela, si stanno occupando di un caso di prostituzione minorile che coinvolge diverse ragazze in difficoltà.

