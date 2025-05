ChatGPT si potenzia | arrivano shopping ricerca via WhatsApp e fonti più affidabili

Pasqua all’insegna dello shopping: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Lido di Ostia, Fiumicino e Velletri! - Se amate lo shopping di qualità e le atmosfere uniche dei mercati all’aperto, segnatevi queste date: il week-end di Pasqua nei dintorni di Roma l’attesissimo ritorno de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”! Un evento imperdibile per chi desidera scoprire il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda a prezzi convenienti. Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR, le celebri “boutique a cielo aperto” torneranno con tre appuntamenti esclusivi: Sabato 19 aprile a Velletri, in Viale Oberdan e Via delle Mura. 🔗funweek.it

OpenAI, su ChatGpt arriva lo shopping: nuova sfida a Google - ChatGpt apre agli acquisti online: arriva una nuova funzione che consente agli utenti di cercare prodotti, confrontare prezzi e acquistare direttamente attraverso il chatbot, con raccomandazioni non sponsorizzate e personalizzate. Così l’azienda guidata da Sam Altman sfida... 🔗repubblica.it

Pasqua all’insegna dello shopping: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Lido di Ostia e Fiumicino! - Il week-end pasquale si colora di stile, artigianato e shopping glamour con il ritorno nella Capitale de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, il celebre mercato di qualità amato in tutta Italia. Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR di marzo, le mitiche “boutique a cielo aperto” faranno nuovamente tappa nel cuore del litorale romano per un doppio evento imperdibile. I due appuntamenti sono fissati per: Domenica 20 aprile (Pasqua) a Lido di Ostia, in Piazza Sirio Lunedì 21 aprile (Pasquetta) a Fiumicino, sul Lungomare della Salute L’orario sarà continuato dalle 8. 🔗funweek.it

ChatGPT si potenzia: arrivano shopping, ricerca via WhatsApp e fonti più affidabili - OpenAI ha comunicato una serie di novità che saranno introdotte a breve su ChatGPT e riguardano la possibilità di fare shopping, la ricerca sul web direttamente su WhatsApp e l'affidabilità delle font ... 🔗tuttoandroid.net

ChatGPT cala il tris: shopping online, ricerca su WhatsApp e fonti multiple. Gratis, per tutti! - Scopri le novità di ChatGPT: ricerca prodotti senza pubblicità e sponsor, citazioni multiple e verificate, e ricerca online su WhatsApp. 🔗smartworld.it

ChatGPT si rifà il look per lo shopping: arrivano le schede prodotto - ChatGPT non è più solo un compagno di conversazione o un assistente per la scrittura. OpenAI sta spingendo il suo chatbot AI verso nuovi orizzonti, e l’ultimo aggiornamento lo trasforma in uno ... 🔗tuttotech.net