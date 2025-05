Chatgate Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz dopo lo scandalo Signal all' Onu Interim a Rubio Witkoff in pole per sostituirlo

consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del Chatgate. Lo riportano i media. 🔗 Ilmessaggero.it - Chatgate, Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz (dopo lo scandalo Signal) all'Onu. Interim a Rubio, Witkoff in pole per sostituirlo Ilper lanazionale del presidente Donald, Mike, lascerà il suo incarico in seguito allodel. Lo riportano i media. 🔗 Ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Chatgate, Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz (dopo lo scandalo Signal) all'Onu. Interim a Rubio, Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmattino.it

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmessaggero.it

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Scandalo Chatgate, “Waltz si dimetterà”. E Trump lo sposta all’ONU; Chatgate, Trump sposta il consigliere per la sicurezza Waltz (dopo lo scandalo Signal) all'Onu. Interim a Rubi; Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa Mike Waltz si dimette dopo lo scandalo ChatGate; Trump sposta Waltz all’Onu dopo il Chatgate, a Rubio l’interim sulla sicurezza nazionale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chatgate, Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all'Onu. Witkoff in pole per sostituirlo - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i ... 🔗msn.com

Chatgate, Trump rimuove Waltz ma lo nomina ambasciatore all’Onu. A Rubio l’interim per la sicurezza nazionale - Alla fine il Chatgate è costato il posto a Mike Waltz. Dopo ore di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale di Donald Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti è stato e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump sposta Waltz all’Onu dopo il "Chatgate", a Rubio l’interim sulla sicurezza nazionale - La Casa Bianca ha ufficializzato ciò che per ore era circolato come indiscrezione: Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump , lascia l’incarico a seguito dello scandalo noto ... 🔗informazione.it