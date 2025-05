Chatgate Trump licenzia il consigliere per la sicurezza Waltz e lo sposta all' Onu Witkoff in pole per sostituirlo

Mike Waltz lascia l'incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi. Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate. 🔗quotidiano.net

Chatgate, Trump caccia Mike Waltz e il suo vice, il consigliere per la Sicurezza nazionale condivise conversazioni segrete su Signal, Witkoff in pole per sostituirlo - Il cosiddetto Chatgate scoppiò dopo che Goldberg aveva anche reso pubbliche le chat che accertavano come fosse effettivamente stato inserito in una chat su Signal, dove si condividevano piani di guerra contro gli Houthi Il presidente americano Donald Trump caccia il consigliere per la sicurez 🔗ilgiornaleditalia.it

