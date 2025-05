Chat Pentagono media Usa | Trump licenzia Waltz dopo lo scandalo Signal

Trump sostituirà il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. È quanto riporta il Wall Street Journal (WSJ), citando fonti vicine alla vicenda. La decisione giunge circa un mese dopo che Waltz ha aggiunto un giornalista a una Chat di gruppo su Signal in cui si discuteva di un’operazione militare sensibile relativa a bombardamenti contro gli Houthi in Yemen. Si tratta del primo funzionario a essere rimosso durante il secondo mandato di Trump alla Casa Bianca. Come è cambiato il rapporto tra Waltz e Trump dopo lo scandaloWaltz aveva perso il favore del presidente e dei suoi alti consiglieri dopo che The Atlantic aveva rivelato appunto che un giornalista era stato aggiunto alla Chat di gruppo. Il Wall Street Journal sottolinea che il tycoon si era rifiutato di licenziare Waltz immediatamente, ma in privato aveva espresso frustrazione per quello che era diventato uno dei primi grandi casi di imbarazzo per la sua amministrazione. 🔗 Lapresse.it - Chat Pentagono, media Usa: “Trump licenzia Waltz dopo lo scandalo Signal” Il presidente Usa Donaldsostituirà il consigliere per la sicurezza nazionale Mike. È quanto riporta il Wall Street Journal (WSJ), citando fonti vicine alla vicenda. La decisione giunge circa un mesecheha aggiunto un giornalista a unadi gruppo suin cui si discuteva di un’operazione militare sensibile relativa a bombardamenti contro gli Houthi in Yemen. Si tratta del primo funzionario a essere rimosso durante il secondo mandato dialla Casa Bianca. Come è cambiato il rapporto traloaveva perso il favore del presidente e dei suoi alti consiglieriche The Atlantic aveva rivelato appunto che un giornalista era stato aggiunto alladi gruppo. Il Wall Street Journal sottolinea che il tycoon si era rifiutato direimtamente, ma in privato aveva espresso frustrazione per quello che era diventato uno dei primi grandi casi di imbarazzo per la sua amministrazione. 🔗 Lapresse.it

