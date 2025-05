Charli XCX e l’assurda collaborazione con il maestro Takashi Miike

Charli XCX sta facendo un passo audace nel mondo del cinema, collaborando con il leggendario regista giapponese Takashi Miike per un nuovo progetto cinematografico, secondo Variety. Il fenomeno musicale, attualmente sulla cresta dell’onda dopo il successo del suo acclamato album Brat, non solo sarà protagonista del prossimo film, ma lo produrrà anche attraverso la sua etichetta Studio365, recentemente lanciata. Questa inaspettata collaborazione unisce una delle artiste più all’avanguardia del pop contemporaneo con un regista rinomato a livello mondiale per la sua visione cinematografica trasgressiva e spesso brutalmente violenta, esemplificata da classici di culto come Audition e Ichi the Killer. Nota per il suo innovativo mix di electropop, sonorità da club e hyperpop, Charli XCX si è affermata come una delle voci più rappresentative della musica moderna. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Charli XCX e l’assurda collaborazione con il maestro Takashi Miike La superstar del popXCX sta facendo un passo audace nel mondo del cinema, collaborando con il leggendario regista giapponeseper un nuovo progetto cinematografico, secondo Variety. Il fenomeno musicale, attualmente sulla cresta dell’onda dopo il successo del suo acclamato album Brat, non solo sarà protagonista del prossimo film, ma lo produrrà anche attraverso la sua etichetta Studio365, recentemente lanciata. Questa inaspettataunisce una delle artiste più all’avanguardia del pop contemporaneo con un regista rinomato a livello mondiale per la sua visione cinematografica trasgressiva e spesso brutalmente violenta, esemplificata da classici di culto come Audition e Ichi the Killer. Nota per il suo innovativo mix di electropop, sonorità da club e hyperpop,XCX si è affermata come una delle voci più rappresentative della musica moderna. 🔗 Metropolitanmagazine.it

