Champions lo show dell’Inter a Barcellona fa il botto in tv | record storico di share per Nove

show sul campo ha fatto il resto: la seminale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, terminata con un pirotecnico 3 a 3, è stato il programma più visto di sempre su Nove e sui canali Warner Bros. Discovery. La partite con impegnati i nerazzurri di Simone Inzaghi contro il colosso blaugrana ha fatto il botto in tv: in prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6 milioni di spettatori con il 27,5% di share sul pubblico totale e un picco di 6,2 milioni di spettatori con il 32% di share sui minuti finali di gioco.Barcellona-Inter è stata resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video, che ne detiene i diritti, come previsto dal regolamento AgCom, che inserisce le semifinali di Champions League con impegnata una squadra italiana tre le competizioni di massimo interesse nazionale, che quindi devono essere disponibili in tv gratis per tutti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Champions, lo show dell’Inter a Barcellona fa il botto in tv: record storico di share per Nove Le premesse c’erano già tutte, losul campo ha fatto il resto: la seminale d’andata diLeague trae Inter, terminata con un pirotecnico 3 a 3, è stato il programma più visto di sempre sue sui canali Warner Bros. Discovery. La partite con impegnati i nerazzurri di Simone Inzaghi contro il colosso blaugrana ha fatto ilin tv: in prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6 milioni di spettatori con il 27,5% disul pubblico totale e un picco di 6,2 milioni di spettatori con il 32% disui minuti finali di gioco.-Inter è stata resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video, che ne detiene i diritti, come previsto dal regolamento AgCom, che inserisce le semifinali diLeague con impegnata una squadra italiana tre le competizioni di massimo interesse nazionale, che quindi devono essere disponibili in tv gratis per tutti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Inter-Bayern Monaco, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: si parte dal 2-1 dell’andata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter-Bayern Monaco, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025. Otto giorni fa, in terra teutonica, è stata l’Inter di Simone Inzaghi a prevalere sul Bayern Monaco di Vincent Kompany, grazie prima alla prodezza di Lautaro Martinez, e poi al fiuto del gol del subentrato Davide Frattesi. 🔗oasport.it

Ranking UEFA aggiornato, giovedì giornata decisiva: come cambia dopo la qualificazione dell’Inter. La situazione per il quinto posto in Champions League - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il quinto posto Champions si avvicina? La classifica aggiornata e quanto accadrà nei prossimi giorni Si aggiorna il ranking per nazioni dopo la prima giornata degli ottavi ritorno di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗juventusnews24.com

Tabellone Champions League, la situazione dell’Inter e il sorteggio degli ottavi: quando e dove vederlo - L’Inter sarà l‘unica squadra italiana che disputerà gli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Anche la Juventus è stata eliminata dal Psv nei playoff. Nessun possibile derby italiano (c’era anche la possibilità di uno scontro tra milanesi prima che il Milan venisse eliminato a sua volta dal Feyenoord). Domani, venerdì 21 febbraio alle ore 12, la squadra di Inzaghi scoprirà il nome dell’avversario agli ottavi: potrà incrociare una delle due olandesi (andata il 4/5 marzo, ritorno la settimana successiva). 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter, senza Scudetto e Champions League sarebbe un flop? L’analisi | VIDEO; Champions League Semifinale Andata ?? Barcellona vs Inter (Diretta TV NOVE e Prime Video); Barcellona-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari; Champions League, Inter-Barcellona: orari e dove vederla in TV. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari - Leggi su Sky Sport l'articolo Barcellona-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ... 🔗sport.sky.it

Inter-Barcellona: dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari - Dopo un'andata incredibile Inter e Barcellona si giocheranno la finale di Champions a San Siro in una gara che sarà imperdibile. Appuntamento a Milano martedì 6 maggio alle ore 21. La gara in ... 🔗sport.sky.it

Champions League, Barcellona-Inter 3-3: si decide tutto a San Siro - Finisce con uno spettacolare 3-3 Barcellona-Inter, semifinale d'andata della Champions League 2024/25. Nella serata del Montjuic succede di tutto: i nerazzurri la sbloccano dopo 30 secondi con una mag ... 🔗msn.com