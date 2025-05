Champions League | record storico per NOVE con Barcellona-Inter 56 Milioni con picco 32% share

record storico PER LA SEMIFINALE DI UEFA Champions League IN PRIMA SERATA SU NOVE “Barcellona-Inter” SEGUITA DA 5,6 Milioni DI SPETTATORI CON IL 27,5% DI share SUL PUBBLICO TOTALEPROGRAMMA PIÙ VISTO DI SEMPRE SU NOVE:record DEL CANALE NELLE 24 ORE CON L’8% DI sharePRIMO CANALE NAZIONALE IN PRIMA E SECONDA SERATAMiglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. Discovery per la seminale d’andata di UEFA Champions League Barcellona-Inter (risultato 3-3), trasmessa in chiaro sul NOVE.In prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6 Milioni di spettatori con il 27,5% di share sul pubblico totale e un picco di 6,2 Milioni di spettatori (6.227.000 amr) con il 32% di share sui minuti finali di gioco.Si tratta del record storico per NOVE che segna le migliori performance di sempre sia nelle 24 ore, dove è 3° canale nazionale con l’8% di. 🔗 Digital-news.it - Champions League: record storico per NOVE con Barcellona-Inter (5,6 Milioni con picco 32% share) PER LA SEMIFINALE DI UEFAIN PRIMA SERATA SU” SEGUITA DA 5,6DI SPETTATORI CON IL 27,5% DISUL PUBBLICO TOTALEPROGRAMMA PIÙ VISTO DI SEMPRE SUDEL CANALE NELLE 24 ORE CON L’8% DIPRIMO CANALE NAZIONALE IN PRIMA E SECONDA SERATAMiglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. Discovery per la seminale d’andata di UEFA(risultato 3-3), trasmessa in chiaro sul.In prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6di spettatori con il 27,5% disul pubblico totale e undi 6,2di spettatori (6.227.000 amr) con il 32% disui minuti finali di gioco.Si tratta delperche segna le migliori performance di sempre sia nelle 24 ore, dove è 3° canale nazionale con l’8% di. 🔗 Digital-news.it

