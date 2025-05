Champions League | record storico per NOVE con Barcellona-Inter 56 Milioni con picco 32% share

© Digital-news.it - Champions League: record storico per NOVE con Barcellona-Inter (5,6 Milioni con picco 32% share) record storico PER LA SEMIFINALE DI UEFA Champions League IN PRIMA SERATA SU NOVE "Barcellona-Inter" SEGUITA DA 5,6 Milioni DI SPETTATORI CON IL 27,5% DI share SUL PUBBLICO TOTALEPROGRAMMA PIÙ VISTO DI SEMPRE SU NOVE:record DEL CANALE NELLE 24 ORE CON L'8% DI sharePRIMO CANALE NAZIONALE IN PRIMA E SECONDA SERATAMiglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. Discovery per la seminale d'andata di UEFA Champions League Barcellona-Inter (risultato 3-3), trasmessa in chiaro sul NOVE.In prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6 Milioni di spettatori con il 27,5% di share sul pubblico totale e un picco di 6,2 Milioni di spettatori (6.227.000 amr) con il 32% di share sui minuti finali di gioco.Si tratta del record storico per NOVE che segna le migliori performance di sempre sia nelle 24 ore, dove è 3° canale nazionale con l'8% di.

Thuram, nuovo record con l'Inter: gol storico in Champions League! - Nella notte di Barcellona-Inter, una partita già destinata a rimanere negli annali per il suo spettacolare 3-3, Marcus Thuram ha scritto una pagina indelebile della storia della Champions League. NUOVO RECORD – Marcus Thuram in Barcellona-Inter ha segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale del torneo, trovando la rete dopo appena 30 secondi dal fischio d'inizio. Un lampo improvviso che ha gelato il Montjuïc e acceso le speranze nerazzurre.

Barcellona Inter, record storico per NOVE! Share altissimo per la semifinale di Champions League. Il dato - di RedazioneBarcellona Inter, record storico per NOVE! Share altissimo per la semifinale di Champions League. Il dato sul match disputato ieri sera La semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, trasmessa ieri sera in chiaro sul NOVE, ha ottenuto un risultato storico per i canali Warner Bros. Discovery, facendo segnare i migliori dati d'ascolto di sempre. Il match, terminato con un emozionante 3-3 al Montjuïc, ha incollato davanti allo schermo 5,6 milioni di telespettatori durante la prima serata, raggiungendo uno share del 27,5% sull'intero pubblico.

