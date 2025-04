Champions League calendario ritorno semifinali | Inter-Barcellona martedì

semifinali di Champions League, con il pirotecnico 3-3 fra Barcellona e Inter che si candida per essere una delle partite dell’anno. Fra una settimana il ritorno, che darà i nomi delle due finaliste il 31 maggio a Monaco di Baviera.Inter-Barcellona (andata 3-3) martedì 6 maggio ore 21PSG-Arsenal (andata 1-0) mercoledì 7 maggio ore 21Champions League – ANDATA semifinaliArsenal-PSG 0-1 4? DembéléBarcellona-Inter 3-3 1? M. Thuram (I), 21?, 64? Dumfries (I), 24? Lamine Yamal, 38? Ferran Torres, 65? aut. SommerInter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Champions League, calendario ritorno semifinali: Inter-Barcellona martedì)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it - Champions League, calendario ritorno semifinali: Inter-Barcellona martedì Stasera è andata in archivio l’andata delledi, con il pirotecnico 3-3 frache si candida per essere una delle partite dell’anno. Fra una settimana il, che darà i nomi delle due finaliste il 31 maggio a Monaco di Baviera.(andata 3-3)6 maggio ore 21PSG-Arsenal (andata 1-0) mercoledì 7 maggio ore 21– ANDATAArsenal-PSG 0-1 4? Dembélé3-3 1? M. Thuram (I), 21?, 64? Dumfries (I), 24? Lamine Yamal, 38? Ferran Torres, 65? aut. Sommer-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ()©-News. 🔗 Inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Champions League, calendario ritorno spareggi: 9 giorni per l’avversaria dell’Inter - Le partite di stasera non hanno certo sorriso alle squadre italiane in Champions League: sconfitta l’Atalanta, al 94’ su rigore assurdo, e pure il Milan perde a Rotterdam su papera di Maignan. Nelle altre sfide vittorie in trasferta per Bayern Monaco e Benfica, entrambe di misura. La settimana prossima il ritorno, poi il sorteggio degli ottavi che darà l’avversario (una tra Feyenoord, Juventus, Milan e PSV Eindhoven) dell’Inter, con il tabellone già in parte definito. 🔗inter-news.it

Champions League, calendario ritorno quarti: Inter-Bayern Monaco mercoledì - Stasera si è conclusa l’andata dei quarti di finale di Champions League, con le vittorie di Barcellona e PSG. L’Inter è l’unica ad aver trionfato in trasferta, col Bayern Monaco, e sarà attesa dal secondo e ultimo blocco di partite del ritorno. Aston Villa-PSG (andata 1-3) martedì 15 aprile ore 21 Borussia Dortmund-Barcellona (andata 0-4) martedì 15 aprile ore 21 Inter-Bayern Monaco (andata 2-1) mercoledì 16 aprile ore 21 Real Madrid-Arsenal (andata 0-3) mercoledì 16 aprile ore 21 CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA QUARTI Arsenal-Real Madrid 3-0 58?, 70? Rice, 75? Merino Bayern Monaco-Inter 1-2 38? ... 🔗inter-news.it

Champions League, calendario ritorno ottavi: Inter-Feyenoord martedì - La Champions League va in archivio per quanto riguarda l’andata degli ottavi di finale, con l’Inter che ha battuto 0-2 il Feyenoord nell’anticipo di oggi. Il ritorno è in programma la settimana prossima: questo il calendario. Barcellona-Benfica (andata 1-0) martedì 11 marzo ore 18.45 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (andata 0-3) martedì 11 marzo ore 21 Inter-Feyenoord (andata 2-0) martedì 11 marzo ore 21 Liverpool-PSG (andata 1-0) martedì 11 marzo ore 21 Lille-Borussia Dortmund (andata 1-1) mercoledì 12 marzo ore 18. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Il tabellone completo della Champions; Calendario Napoli-Inter a confronto: prossime partite, incroci Champions e che succede se arrivano a pari punti; Champions League 2024/25, dove vedere in streaming e in tv le partite di andata delle semifinali; Confermato il calendario delle semifinali di Champions League. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Biglietti finale Champions League, quando escono e quando si gioca: la data e i possibili costi - Come acquistare e quanto costano i biglietti per la finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter 3-3, l'Inter si allude ma poi viene ripresa: spettacolo ed emozioni, tutto rinviato alla partita di ritorno - CHAMPIONS LEAGUE - L'Inter riesce nell'obiettivo di rimandare il discorso qualificazione alla partita di ritorno. I nerazzurri vanno trovano il doppio vantaggio ... 🔗eurosport.it

Champions League, il calendario e gli orari delle semifinali - Martedì 29 e mercoledì 30 aprile le semifinali d’andata della Champions League. Domani, martedì 29 aprile, alle 21.00 Arsenal-Paris Saint Germain su Sky e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita ... 🔗sport.sky.it