Champions League anche l’Inter protagonista con tre nella TOP 11 UEFA

UEFA ha reso noto l’undici titolare della Champions League dopo le due semifinali. Dopo il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, presenti ben tre giocatori nerazzurri dopo la straordinaria sfida di andata in Spagna. PRESENTI TRE NERAZZURRI – Dopo le spettacolari semifinali di andata di Champions League, Arsenal-PSG e soprattutto il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, l’UEFA ha pubblicato la Top 11 della settimana, il classico Team of the Week che raccoglie i migliori giocatori della settimana. Il modulo scelto è il consueto 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali grazie alla sua prova decisiva nella vittoria del PSG sull’Arsenal. Per l’Inter, l’UEFA ha inserito Denzel Dumfries come miglior terzino destro, premiandone la grande spinta offensiva e la rete realizzata al Montjuïc. Al centro della difesa spicca Francesco Acerbi, autore di una prova solida e attenta nonostante i tre gol subiti. 🔗 Inter-news.it - Champions League, anche l’Inter protagonista con tre nella TOP 11 UEFA L’ha reso noto l’undici titolare delladopo le due semifinali. Dopo il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, presenti ben tre giocatori nerazzurri dopo la straordinaria sfida di andata in Spagna. PRESENTI TRE NERAZZURRI – Dopo le spettacolari semifinali di andata di, Arsenal-PSG e soprattutto il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, l’ha pubblicato la Top 11 della settimana, il classico Team of the Week che raccoglie i migliori giocatori della settimana. Il modulo scelto è il consueto 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali grazie alla sua prova decisivavittoria del PSG sull’Arsenal. Per, l’ha inserito Denzel Dumfries come miglior terzino destro, premiandone la grande spinta offensiva e la rete realizzata al Montjuïc. Al centro della difesa spicca Francesco Acerbi, autore di una prova solida e attenta nonostante i tre gol subiti. 🔗 Inter-news.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Champions League, occhio Inter: il Bayern in trasferta fa paura. Ma San Siro finora è un fortino | Le chiavi della sfida - Una notte da dentro o fuori. L’Inter se la vedrà nuovamente con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando poi il gol di Thomas Müller. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tre giocatori dell'Inter nel Team of the Week della Champions League: guida l'MVP Dumfries, assente Thuram - Tre giocatori su undici del Team of the Week della Champions League sono dell'Inter. La UEFA, valutando le prestazioni dei singoli, ha scelto la miglior formazione delle due semifinali d'andata (Arsen ... 🔗msn.com

Squadra della Settimana di Champions League: andata semifinali - Nella squadra selezionata dagli Osservatori Tecnici UEFA dopo la gara di andata delle semifinali di UEFA Champions League figurano i giocatori di tutte e quattro le squadre. 🔗it.uefa.com

Champions League, le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries imprendibile e splende quanto Yamal - L'Inter di Simone Inzaghi è uscita indenne dall'andata della semifinale di Champions in casa del Barcellona con un pirotecnico 3-3. Protagonista assoluto di serata il recuperato Dumfries (8,5), autore ... 🔗msn.com