Manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un Lavoro Sicuro". Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul Lavoro, che vede tre piazze unitarie, in tre luoghi simbolici, da cui in mattinata prenderanno la parola i tre segretari generali: Maurizio Landini ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola a Casteldaccia (Palermo), Pierpaolo Bombardieri a Montemurlo (Prato). Luoghi per ricordare le tante vittime e dire basta. Nel pomeriggio, poi, il tradizionale concertone a Roma, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo, e che verrà trasmesso in diretta su Rai 3.Ognuno ha scelto una piazza per celebrare la festa dei lavoratori mettendo al centro la vita delle persone: Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul Lavoro. 🔗 Quotidiano.net - Cgil, Cisl e Uil: Manifestazioni del Primo Maggio per il Lavoro Sicuro Al via ledie Uil per il. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un". Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul, che vede tre piazze unitarie, in tre luoghi simbolici, da cui in mattinata prenderanno la parola i tre segretari generali: Maurizio Landini ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola a Casteldaccia (Palermo), Pierpaolo Bombardieri a Montemurlo (Prato). Luoghi per ricordare le tante vittime e dire basta. Nel pomeriggio, poi, il tradizionale concertone a Roma, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo, e che verrà trasmesso in diretta su Rai 3.Ognuno ha scelto una piazza per celebrare la festa dei lavoratori mettendo al centro la vita delle persone: Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul. 🔗 Quotidiano.net

Moda, il 10 febbraio a Firenze volantinaggio Cgil, Cisl e Uil - Firenze, 9 febbraio 2025 – E' un momento molto complesso per il settore moda che in Toscana si trova di fronte a una crisi senza precedenti. Per questo motivo domani, lunedì 10 febbraio, si svolgerà un volantino dei sindacati a Firenze per illustrare le richieste ai grandi marchi per difendere il distretto da questo frangente di crisi di ordinazioni. Il volantinaggio è organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, che saranno presenti in alcune vie del centro come piazza Repubblica, Santa Trinita, Vigna Nuova e piazza Strozzi. 🔗lanazione.it

Cgil, Cisl e Uil contro il nuovo ipermercato. La sindaca: ‘Nessun progetto presentato’ - Santo Stefano Magra (La Spezia), 26 febbraio 2025 – Un incontro urgente con la sindaca Paola Sisti per garantire la tutela dell’occupazione di qualità e la salvaguardia del commercio locale. Questa la richiesta delle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che esprimono “forte preoccupazione per l’annunciata apertura di un nuovo ipermercato nel Comune di Santo Stefano Magra. 🔗lanazione.it

Fumarola (Cisl): "Bene Meloni da Trump. Schlein e i contratti bloccati? Lo dica a Cgil e Uil. Il Pd voti la nostra legge” - “L’apertura di un canale di dialogo con gli Stati Uniti è un fatto importante , mi sembra che il bilancio sia positivo”. Lo dice, parlando col Foglio, la segretaria della Cisl 🔗ilfoglio.it

