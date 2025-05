Cetara braccio di ferro sui parcheggi in porto | scontro tra Comune e Capitaneria

Cetara si infiamma la polemica tra il Comune e la Capitaneria di porto di Salerno sulla soppressione di 25 stalli di sosta nell’area portuale, utilizzati da decenni dai residenti. La vicenda ruota attorno al nuovo regolamento sulle aree demaniali approvato dal Consiglio Comunale il 18 febbraio. 🔗 Salernotoday.it - Cetara, braccio di ferro sui parcheggi in porto: scontro tra Comune e Capitaneria si infiamma la polemica tra ile ladidi Salerno sulla soppressione di 25 stalli di sosta nell’area portuale, utilizzati da decenni dai residenti. La vicenda ruota attorno al nuovo regolamento sulle aree demaniali approvato dal Consiglio Comunale il 18 febbraio. 🔗 Salernotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

È morto Pierluigi Sangalli, il papà di Braccio di Ferro (ma non solo) - Per tutti era il “papà” di Braccio di Ferro, ma anche di molti altri fumetti che hanno tenuto compagnia a tante generazioni di bambini e teenagers. È morto Pierluigi Sangalli, il fumettista di Villasanta che ha dato vita a numerosi personaggi dei fumetti. La carriera Sangalli, classe 1938... 🔗monzatoday.it

Garcia con il Belgio vince il braccio di ferro contro le critiche: «C’erano problemi di fiducia» (Footmercato) - Il Belgio è riuscito a ribaltare il 3-1 dell’andata a favore dell’Ucraina, vincendo 3-0 in Nations League. Il ct Rudi Garcia, che era stato già criticato dopo la sua prima prestazione sulla panchina belga, ha convinto i media. Garcia allontana le critiche con un’impresa contro l’Ucraina Footmercato scrive: Con questa vittoria 3-0, Rudi Garcia ha fatto un’impresa che sarà ricordata per il resto della sua avventura da ct. 🔗ilnapolista.it

C'è un piano per salvare l'auto a benzina: braccio di ferro a Bruxelles - A due giorni dalla presentazione del piano della Commissione Ue per l'automotive, a Bruxelles si lavora alacremente per trovare una nuova maggioranza di centrodestra al Parlamento europeo che revochi il definitivo stop al 2035 per le vetture a motore endotermico. La paura dei più è che, nonostante il cambio di nome del Piano Verde Ue deciso dalla presidente von der Leyen che passa dal Green Deal al Clean Industrial Deal, il nuovo progetto resti molto simile al precedente seppur si sia scelto di migliorarlo con “micro ritocchini” per farlo sembrare più digeribile. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Cetara, braccio di ferro sui parcheggi in porto: scontro tra Comune e Capitaneria; A Cetara braccio di ferro tra Comune e Capitaneria. Il sindaco Della Monica: «Così si mette in ginocchio il paese» [VIDEO]; Sequestrato uno stabilimento per la lavorazione delle carni a Pagani: 4 denunce; Nuovo regolamento del porto di Cetara, il sindaco chiede l’intervento del Ministro Salvini. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Cetara braccio di ferro tra Comune e Capitaneria. Il sindaco Della Monica: «Così si mette in ginocchio il paese» [VIDEO] - «A Cetara fa discutere la contrapposizione tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Salerno in merito alla soppressione di un'area di sosta nei pressi della banchina». Inizia così il servizio andato ... 🔗ilvescovado.it

Parcheggio, braccio di ferro fra Comune e Gps: in ballo 5 milioni di euro di canone - Ancora problemi al sistema di parcheggi della città di Vicenza, dove da mesi è in corso un braccio di ferro a suon di carte bollate fra l’amministrazione comunale e la Gps Global Parking Solution, il ... 🔗ecovicentino.it

Cetara, posti auto residenti: il Comune si costituisce al Tar contro la Capitaneria - Il Comune di Cetara si costituisce dinanzi al Tar contro il ricorso presentato della Capitaneria di Porto di Salerno nell’intento di impugnare il provvedimento adottato il 18 febbraio scorso dal ... 🔗ilmattino.it