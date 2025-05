Cesena sfida il Mantova al Martelli | obiettivo riscatto nel finale di campionato

Cesena al Martelli di Mantova per ritrovare il sorriso in vista del finale di campionato. I virgiliani si trovano a quota 37 punti, poco fuori dalla zona playout ma inseriti pienamente nel gruppo di otto squadre racchiuse in quattro punti che dal Cittadella, penultimo a 35, arriva fino al Frosinone, dodicesimo a 39. A causa dell’ultima sconfitta per 4-2 nel derby lombardo contro la Cremonese allo ‘Zini’, il Mantova ha interrotto un piccolo periodo fortunato nel quale aveva ottenuto risultati degni di nota come il 2-0 casalingo al Sudtirol, il 2-1 esterno a Brescia e il 2-2 ottenuto in rimonta al Martelli contro lo Spezia terzo in classifica.La squadra di mister Possanzini arriva a questa gara con un dato che è tutt’altro che rassicurante: i quattro gol subiti a Cremona l’hanno infatti resa la difesa al momento più battuta dell’intera B. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato Ilaldiper ritrovare il sorriso in vista deldi. I virgiliani si trovano a quota 37 punti, poco fuori dalla zona playout ma inseriti pienamente nel gruppo di otto squadre racchiuse in quattro punti che dal Cittadella, penultimo a 35, arriva fino al Frosinone, dodicesimo a 39. A causa dell’ultima sconfitta per 4-2 nel derby lombardo contro la Cremonese allo ‘Zini’, ilha interrotto un piccolo periodo fortunato nel quale aveva ottenuto risultati degni di nota come il 2-0 casalingo al Sudtirol, il 2-1 esterno a Brescia e il 2-2 ottenuto in rimonta alcontro lo Spezia terzo in classifica.La squadra di mister Possanzini arriva a questa gara con un dato che è tutt’altro che rassicurante: i quattro gol subiti a Cremona l’hanno infatti resa la difesa al momento più battuta dell’intera B. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mantova-Bari 0-1: Maggiore decide la sfida del Martelli - Importante vittoria per il Bari, affermatosi col punteggio di 1-0 sul campo del Mantova nel match della 27ª giornata di Serie B. A decidere la sfida del Martelli è stata una rete di Giulio Maggiore al 70'. Successo meritato per la squadra di Moreno Longo, che non festeggiava i tre punti in... 🔗baritoday.it

Cesena: sfida contro il Mantova per rilanciare le ambizioni post season - La festa per l’ottantacinquesimo compleanno del Cavalluccio l’hanno rovinata i due gol rifilati dal Sassuolo venerdì sera all’Orogel Stadium, ma in fondo come quando piove durante il giorno del ricevimento, c’è sempre un’occasione per rifarsi. Quell’occasione per il Cesena è già dietro l’angolo, dal momento che il 1° Maggio la squadra di mister Michele Mignani sarà di nuovo in campo per la prima delle quattro partite rimaste in agenda nella stagione regolare cadetta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff - Sei partite senza vittoria, ovvero due mesi esatti dall’ultimo hurrà. Giovedì primo maggio quando il Cesena scenderà in campo al ’Danilo Martelli’ di Mantova saranno trascorsi sessanta giorni giusti giusti dal successo datato 1 marzo sulla Salernitana: fu 2-0 firmato Prestia e Antonucci, prodezze giunte dopo il rigore parato da Klinsmann. Nei successivi sei match sono arrivati i quattro pareggi contro Brescia, Spezia, Sudtirol e Frosinone e le due sconfitte, entrambe al Manuzzi, contro Juve Stabia e Sassuolo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato; Mantova, arriva un Cesena in flessione. Ma Possanzini avverte: Non mi fido, hanno qualità e ritmo; Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff; RdC - Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato - Il Cesena affronta il Mantova al Martelli per ritrovare la vittoria. Attenzione a Mancuso, capocannoniere del Cesena. 🔗msn.com

Mantova-Cesena: Mister Possanzini punta alla vittoria per la salvezza - Il Mantova cerca tre punti cruciali contro il Cesena per la salvezza, con Mister Possanzini che guida la squadra con determinazione. 🔗msn.com

Il Cesena cerca a Mantova la vittoria che manca da due mesi, Mignani: "Motivazioni altissime" - Squadre in campo allo stadio Martelli giovedì primo maggio alle ore 15, tre punti rilancerebbero i bianconeri in zona playoff, il Cavalluccio dovrà rinunciare a Russo, Ciofi e Pieraccini ... 🔗cesenatoday.it