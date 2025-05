Cesena in cerca di vittoria contro il Mantova per rilanciare la corsa playoff

Mantova, il Cesena tiri una profonda riga sul dato che vede la squadra a secco di vittorie da due mesi. Perché due mesi senza esultare sono davvero lunghi. Lunghi quanto basta per far scivolare la squadra di mister Michele Mignani fuori dalla zona playoff, facendola accomodare in quella comfort zone che vale comunque un'ottima salvezza per una neopromossa, ma toglie il pepe da un piatto che si stava annunciando da gran gourmet e che era ormai sul punto di essere servito. Soprattutto per questo in effetti serve tornare a vincere: perché nulla è ancora compromesso."Attorno a questo discorso – ha commentato Mignani, che ieri ha spento le candeline del suo 53esimo compleanno – ci giriamo da tempo, pescando discorsi diversi, che finiscono per accavallarsi.

Oggi la visita del Cesena. Senza vittoria da 4 mesi il Brescia cerca un acuto contro l’incubo playout - Scivolato sulla soglia della zona playout dopo la sconfitta di Palermo, il Brescia deve trovare la forza per far ripartire il suo cammino nel match di questa sera (alle 19.30) con il Cesena. Le Rondinelle non segnano da 405 minuti e non solo non vincono dallo scorso 3 novembre (blitz esterno con la Sampdoria), ma non conquistano i tre punti allo stadio Rigamonti dal 30 settembre, quando si imposero sulla Cremonese. 🔗sport.quotidiano.net

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Cesena cerca a Mantova la vittoria che manca da due mesi, Mignani: "Motivazioni altissime" - Quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato di serie B, il Cesena cerca a Mantova quellla vittoria che manca praticamente da due mesi, da Cesena-Salernitana del primo marzo. Squadre in campo allo stadio Martelli giovedì primo maggio alle ore 15, tre punti lancerebbero i... 🔗cesenatoday.it

