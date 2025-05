Cesena ' balneare' a Mantova al Martelli primo maggio amaro | niente balzo in zona playoff

Cesena non dà segni di vitalità e si trascina stancamente verso la fine di questo campionato. Al Martelli contro il Mantova il Cavalluccio perde 3-0, nella ripresa la prematura espulsione di Francesconi ha frenato le velleità di recupero. 🔗 Cesenatoday.it - Cesena 'balneare' a Mantova, al Martelli primo maggio amaro: niente balzo in zona playoff Si potrebbe parlare di sconfitta indolore ma in realtà ilnon dà segni di vitalità e si trascina stancamente verso la fine di questo campionato. Alcontro ilil Cavalluccio perde 3-0, nella ripresa la prematura espulsione di Francesconi ha frenato le velleità di recupero. 🔗 Cesenatoday.it

Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato - Il Cesena al Martelli di Mantova per ritrovare il sorriso in vista del finale di campionato. I virgiliani si trovano a quota 37 punti, poco fuori dalla zona playout ma inseriti pienamente nel gruppo di otto squadre racchiuse in quattro punti che dal Cittadella, penultimo a 35, arriva fino al Frosinone, dodicesimo a 39. A causa dell’ultima sconfitta per 4-2 nel derby lombardo contro la Cremonese allo ‘Zini’, il Mantova ha interrotto un piccolo periodo fortunato nel quale aveva ottenuto risultati degni di nota come il 2-0 casalingo al Sudtirol, il 2-1 esterno a Brescia e il 2-2 ottenuto in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Mantova: al Martelli arriva il Bari. Rientra Aramu, Possanzini con il dubbio del modulo - Mantova, 21 febbraio 2025 – Contro un Bari che vuole continuare la sua corsa verso i playoff il Mantova deve tornare ad assaporare l’inebriante sapore della vittoria. A Palermo la squadra di mister Possanzini è tornata a lottare con coraggio e a proporre il suo gioco. Non sono mancati, ancora una volta, errori e “amnesie di gruppo”, ma, nonostante la voglia dei rosanero di conquistare i tre punti, i virgiliani hanno lasciato la Sicilia con più di un motivo di rammarico. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B LIVE Cesena-Frosinone 0-0 e Cremonese-Juve Stabia 0-0. Mantova-Spezia alle 17.15: Sassuolo in A oggi? - La 33ª giornata di Serie B entra nel vivo con tre partite chiave. Alle 15:00 il Cesena affronta il Frosinone: per i romagnoli è l`occasione... 🔗calciomercato.com

Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato - Il Cesena affronta il Mantova al Martelli per ritrovare la vittoria. Attenzione a Mancuso, capocannoniere del Cesena. 🔗msn.com

