Cesc Fàbregas | Capello mi ha detto | ‘Ora non puoi più suonare così

Cesc Fàbregas respira tranquilo desde hace varias semanas. Tras un inicio exigente, el Como 1907 regresaría a la máxima categoría italiana para quedarse. Matemáticamente salvados, pero sin opciones europeas, afrontan el tramo final de la temporada sin presión alguna. Con la intención de poner punto final a un curso marcado por la consolidación de Nico Paz o la eclosión de Assane Diao, el de Arenys de Mar atendió a ‘Corriere dello Sport’ para valorar su proyecto en el club de la región de Lombardía o conversar sobre su incierto futuro.Contó, pues, cómo se gestó su ‘ascenso’ en el Como: “Mi proyecto personal era seguir jugando y empezar a verme como entrenador, y el Como me dio esta oportunidad. 🔗 Justcalcio.com - Cesc Fàbregas: “Capello mi ha detto: ‘Ora non puoi più suonare così” Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione:respira tranquilo desde hace varias semanas. Tras un inicio exigente, el Como 1907 regresaría a la máxima categoría italiana para quedarse. Matemáticamente salvados, pero sin opciones europeas, afrontan el tramo final de la temporada sin presión alguna. Con la intención de poner punto final a un curso marcado por la consolidación de Nico Paz o la eclosión de Assane Diao, el de Arenys de Mar atendió a ‘Corriere dello Sport’ para valorar su proyecto en el club de la región de Lombardía o conversar sobre su incierto futuro.Contó, pues, cómo se gestó su ‘ascenso’ en el Como: “Mi proyecto personal era seguir jugando y empezar a verme como entrenador, y el Como me dio esta oportunidad. 🔗 Justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Cesc Fabregas, Luigi Garlando: «La forza del Como risiede in una cosa che fa il suo allenatore. E grazie a questo ha qualcosa di Gasperini, Motta e Conte» - Luigi Garlando spiega che il segreto di Fabregas è il confronto continuo con i colleghi, senza segreti di sorta, all’insegna della crescita reciproca. Le parole Il Como è la squadra del momento e non solo per avere sconfitto la capolista nell’ultima giornata. Merito di un progetto che è sensato chiamare così e non appare un […] 🔗calcionews24.com

Capello scava a fondo della crisi della Juve: «Thiago Motta ha un problema. Non ha capito che allenare i bianconeri significa soprattutto questo» - di Redazione JuventusNews24Capello, ex allenatore della Juve, “chiama a rapporto” Thiago Motta. A detta di Don Fabio, l’italo-brasiliano pecca di questa problematica Fabio Capello analizza la crisi della Juve sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Sotto l’accusa di Don Fabio ci finisce Thiago Motta. Ecco cos’ha detto sull’allenatore bianconero. PAROLE – «Il problema è che l’allenatore ha in testa un tipo di gioco, senza avere i giocatori per farlo. 🔗juventusnews24.com

Germania Italia, Capello: «Spalletti è migliorato e ha diversi top in squadra. Ma ci sono cose da migliorare, ecco quali. E sulle palle inattive manca lui» - L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato della sfida tra gli azzurri e i tedeschi e la possibilità di passare il turno di Nations League. Le parole L’Italia ha perso 2-1 con la Germania e domani è chiamata a Dortmund a capovolgere il risultato se vuole approdare alle semifinali di Nations League. Su La Gazzetta dello […] 🔗calcionews24.com