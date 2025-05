Cerveteri firmato l’ottavo patto di accreditamento con le cooperative sociali

Cerveteri, 1 maggio 2025- Dopo i sette già siglati lo scorso 8 aprile, in Municipio a Cerveteri è stato firmato l’ottavo patto di accreditamento tra Comune di Cerveteri e cooperativa sociale. Ad accreditarsi, la Medihospes Cooperativa Sociale, realtà già affidataria del servizio OePac presso il Comune di Cerveteri. Presenti alla firma, oltre al Sindaco Elena Gubetti e al rappresentante legale della Cooperativa, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e la Responsabile dei Servizi sociali Dottoressa Giorgia Medori.“I Patti di accreditamento tra Ente e cooperative sociali garantiscono più qualità, trasparenza e attenzione nei servizi domiciliari alla persona, un atto con cui le realtà si impegnano a rispettare standard di qualità, continuità, competenza professionale e attenzione all’utenza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – uno strumento attraverso il quale l’ente pubblico riconosce formalmente soggetti qualificati come idonei a fornire servizi di assistenza domiciliare. 🔗 , 1 maggio 2025- Dopo i sette già siglati lo scorso 8 aprile, in Municipio aè statoditra Comune die cooperativa sociale. Ad accreditarsi, la Medihospes Cooperativa Sociale, realtà già affidataria del servizio OePac presso il Comune di. Presenti alla firma, oltre al Sindaco Elena Gubetti e al rappresentante legale della Cooperativa, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e la Responsabile dei ServiziDottoressa Giorgia Medori.“I Patti ditra Ente egarantiscono più qualità, trasparenza e attenzione nei servizi domiciliari alla persona, un atto con cui le realtà si impegnano a rispettare standard di qualità, continuità, competenza professionale e attenzione all’utenza – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – uno strumento attraverso il quale l’ente pubblico riconosce formalmente soggetti qualificati come idonei a fornire servizi di assistenza domiciliare. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

