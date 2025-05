Cerca di togliersi la vita in azienda uomo portato d' urgenza al Civile

uomo di 79 anni ha tentato di togliersi la vita all’interno di un impianto lavorativo di via Isorella. A lanciare l’allarme, intorno alle 8.30, sarebbero stati alcuni familiari.Attimi di grande paura. 🔗 Bresciatoday.it - Cerca di togliersi la vita in azienda, uomo portato d'urgenza al Civile Momenti drammatici si sono vissuti nella mattinata di oggi, giovedì 1° maggio, a Isorella: undi 79 anni ha tentato dilaall’interno di un impianto lavorativo di via Isorella. A lanciare l’allarme, intorno alle 8.30, sarebbero stati alcuni familiari.Attimi di grande paura. 🔗 Bresciatoday.it

