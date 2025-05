C’era una Volta Roma Torre della Pulzella

Torre delle più influenti famiglie aristocratiche del XIV secolo, Torre Caetani, anche detta Torre della Pulzella.Torre Caetani si trova nei pressi di Ponte Fabricio o Ponte dei Quattro Capi, il Ponte che mette in comunicazione l'Isola Tiberina con una delle due sponde, nello specifico con Rione Sant'Angelo; il Ponte si trova in una posizione strategica per la difesa dell'Isola.Secondo la leggenda, Torre Caetani venne utilizzata come rifugio per diversi papi, che all'epoca si trovavano in continuo conflitto con le famiglie aristocratiche.Quando la famiglia Caetani ne entrò in possesso, la Torre venne totalmente ristrutturata con materiali di pregio ed impreziosita a tal punto da divenire una prestigiosa residenza.

