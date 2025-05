Centro servizi per stranieri attivo all’Urp

Centro servizi per stranieri di Cesenatico il giovedì è attivo presso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del Comune, al piano terra della sede municipale di via Moretti.L’ufficio è aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e riceve su appuntamento.Sono sempre più numerosi gli stranieri che hanno la necessità di inoltrare pratiche relative al loro soggiorno in Italia, per motivi di lavoro e non.Il Centro funge anche da sportello informativo polifunzionale per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza.Gli interessati possono ottenere informazioni telefonando allo 0547-79211 o inviando una mail, l’indirizzo di posta elettronica è etnoservizi@aspdelrubicone.it. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Centro servizi per stranieri attivo all’Urp Ilperdi Cesenatico il giovedì èpresso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del Comune, al piano terra della sede municipale di via Moretti.L’ufficio è aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e riceve su appuntamento.Sono sempre più numerosi gliche hanno la necessità di inoltrare pratiche relative al loro soggiorno in Italia, per motivi di lavoro e non.Ilfunge anche da sportello informativo polifunzionale per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza.Gli interessati possono ottenere informazioni telefonando allo 0547-79211 o inviando una mail, l’indirizzo di posta elettronica è etno@aspdelrubicone.it. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Centro servizi per stranieri attivo il giovedì all’Urp - Il Centro servizi per stranieri di Cesenatico giovedì è attivo presso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del comune, al piano terra della sede municipale di via Moretti. L’ufficio è aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e riceve su appuntamento. Sono sempre più numerosi gli stranieri che hanno la necessità di inoltrare pratiche relative al loro soggiorno in Italia, per motivi di lavoro e non. Il centro funge anche da sportello informativo polifunzionale per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Centro per stranieri. Potenziati i servizi - Più servizi, come i corsi di lingua italiana, e nuove iniziative per favorire integrazione e inclusione. È lo spirito con cui è stata rafforzata la collaborazione tra Comune e cooperativa sociale "Crea" per la gestione del centro servizi per cittadini stranieri, realtà unica nel suo genere in Versilia e avviata a fine anni ’90 all’Osterietta. Non solo: allo sportello si rivolgono anche artisti, membri di comunità religiose e italiani in cerca di informazioni sulla regolarizzazione di collaboratori domestici o dipendenti. 🔗lanazione.it

Un supporto per tanti servizi online, è attivo al centro commerciale lo Sportello digitale facile - Lo sportello Digitale facile torna al centro commerciale Romagna shopping valley. Fino al 19 aprile al primo piano, in zona uffici, lo sportello sarà aperto per fornire supporto nell’attivazione di servizi digitali, come lo Spid, la carta d’identità elettronica, la presentazione di domande online... 🔗cesenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Iscrizione al SSN e rinnovo, da metà novembre servizio attivo sui tre distretti; Il centro di Roma resta senza bus nel giorno dei funerali di papa Francesco; Agosto in Comune 2024: orari e informazioni utili; Torino centro, attivo un nuovo sportello dell’ufficio immigrazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il centro servizi per gli stranieri aperto il giovedì - Il Centro servizi per stranieri di Cesenatico giovedì è attivo presso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del comune, al piano terra della sede municipale di via Moretti. L’ufficio è ... 🔗msn.com

Il centro servizi per gli stranieri aperto il giovedì - Il Centro servizi per stranieri di Cesenatico giovedì è attivo presso l’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del comune, al piano... Il Centro servizi per stranieri di Cesenatico giovedì ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Coloraid 2025 per la riqualificazione del Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati - Quest’anno la riqualificazione e riprogettazione cromatica di Coloraid ha coinvolto il Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati di via Zendrini, 15, nell’ambito del SAI (Sistema di Accoglienza ... 🔗diyandgarden.com