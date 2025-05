Centomila visitatori in sette giorni Varenna è fra le mete più amate Il conteggio arriva dai cellulari

Varenna è tra le più amate del lago di Como. A Pasqua sono sbarcati nella Piccola perla del Lario oltre 57mila turisti, stranieri soprattutto. Durante il ponte del 25 aprile ne sono poi arrivati altri 40mila: quasi 100mila in una settimana. Lo certificano gli operatori di una importante compagnia telefonica a cui si sono rivolti i vertici di Confcommercio Lecco per monitorare, tramite i cellulari, in forma comunque anonima, i visitatori di Varenna. La maggior parte arriva dall'estero: 47mila per Pasqua, 26mila per il ponte, 73mila in totale, tra francesi, polacchi, americani degli Stati uniti, olandesi, inglesi, australiani, spagnoli, tedeschi, romeni. Tanti pure i lombardi, circa 14mila. "Che il turismo sul ramo lecchese sia in costante crescita è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che Varenna sia una delle località preferite soprattutto dai turisti stranieri – spiega Alberto Riva, direttore di Confcommercio -.

