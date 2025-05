Cento milioni per il nuovo porto di Santo di Camastra l' annuncio della Lega

Santo Stefano di Camastra avrà il suo porto turistico, un'opera considerata strategica e per la quale saranno disponibili 100 milioni. Lo annuncia il senatore e segretario regionale delle Lega Nino Germanà.“Si va avanti speditamente per la realizzazione del nuovo porto turistico a Santo. 🔗 Messinatoday.it - Cento milioni per il nuovo porto di Santo di Camastra, l'annuncio della Lega Stefano diavrà il suoturistico, un'opera considerata strategica e per la quale saranno disponibili 100. Lo annuncia il senatore e segretario regionale delleNino Germanà.“Si va avanti speditamente per la realizzazione delturistico a. 🔗 Messinatoday.it

