Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele

Cena spettacolo Tributo a Pino DanieleGiovedì 26 Giugno 2025 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087Menù +spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE2. Cena (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE. 🔗 Napolitoday.it - Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele Tributo aGiovedì 26 Giugno 2025 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087Menù +1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE2.(TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE. 🔗 Napolitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele - Cena Spettacolo Tributo a PINO DANIELE Giovedì 10 APRILE 2025 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087 Menù + Spettacolo 1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE 2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE... 🔗napolitoday.it

Cena spettacolo omaggio a Edoardo Bennato - Cena Spettacolo il Covo dei Pirati Omaggio a Edoardo Bennato, un autentico viaggio da Napoli all'isola che non c'è. Giovedì 3 Aprile 2025 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44. info 081662423 cellulare 3356215087 Menù + Spettacolo 1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20... 🔗napolitoday.it

Cena spettacolo omaggio ai Pooh - Cena Spettacolo Tributo ai POOH Giovedì 17 Aprile 2025 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087 Menù +Spettacolo 1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20,00 BEVANDE ESCLUSE 2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE 3... 🔗napolitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nero a metà, il 14 marzo omaggio a Pino Daniele; Mal di te - Omaggio a Pino Daniele; Omaggio a Paolo Poli: Pino Strabioli al Teatro del Lido; Eventi 14 marzo a Bologna e dintorni: omaggio a Pino Daniele, “Italia 1982”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pino Daniele: Napoli celebra i 70 anni del grande artista con un tributo speciale - A dieci anni dalla sua scomparsa, la città partenopea si riunisce in piazza del Gesù per rendere omaggio ... e dello spettacolo, per celebrare l’eredità artistica di Pino Daniele e il suo ... 🔗liberoreporter.it

Serata omaggio a Pino Daniele: presentato il docufilm «Nero a metà» all'Auditorium sold out - in occasione della presentazione del docufilm «Pino Daniele – Nero a metà», candidato al Nastro d’Argento 2025 come miglior documentario nella categoria Cinema Cultura Spettacolo. 🔗msn.com

Pino è, al S. Paolo omaggio a Daniele - MILANO, 10 APR - Il San Paolo di Napoli torna a suonare con le note di Pino Daniele, per il tributo live 'Pino È'. L'evento è quello che il 7 giugno, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it