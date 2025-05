Cellulari banditi dalle aule Valditara porta la crociata anti-smartphone in Europa | Difendiamo lo sviluppo cognitivo dei bambini e ripristiniamo la cultura del rispetto

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un'importante iniziativa che sarà presentata a Bruxelles il 12 maggio: una richiesta formale affinché l'Unione Europea emani una raccomandazione contro l'utilizzo dei telefoni Cellulari nelle scuole elementari e medie.

Didacta al via tra visori per la realtà aumentata e robot. Ma il ministro Valditara invita “a disintossicare i bambini dai cellulari” - Firenze, 12 marzo 2025 – La scuola del futuro si mette in mostra a Didacta Italia, la fiera dedicata all'innovazione didattica che ha aperto oggi alla Fortezza da Basso di Firenze e proseguirà fino a domani l’altro con 2300 eventi. Ad inaugurare l'undicesima edizione della manifestazione sono stati il ministro Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e il presidente di Indire Francesco Manfredi. 🔗lanazione.it

100 milioni in più per docenti tutor e orientatori, Valditara: “Valorizziamo gli insegnanti per una scuola a misura di ogni singolo alunno” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stanzia 100 milioni di euro aggiuntivi per il tutoraggio e l'orientamento nelle scuole. L'emendamento, come già scritto nelle scorse ore, approvato al Milleproroghe incrementa di 50 milioni di euro il fondo per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come previsto dalla legge n. 197 del 2022. L'articolo 100 milioni in più per docenti tutor e orientatori, Valditara: “Valorizziamo gli insegnanti per una scuola a misura di ogni singolo alunno” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola, circolare ministro Valditara: «Stop ai cellulari in classe» - È stata diffusa alle scuole una circolare, firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Stop a cellulari in classe, Valditara: "In 50mila non vanno a scuola per colpa dei social" - "Ho incontrato la ministra dell'istruzione di Cipro che ha molto apprezzato la decisione di vietare il cellulare a scuola. Abbiamo pensato – ha dichiarato Valditara – di preparare un documento ... 🔗msn.com

Valditara: “Su alcol, cellulari e droghe novità in linee Educazione Civica” - sull'abuso del cellulare, sull'uso delle droghe”. Ad annunciarlo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo alla presentazione della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno ... 🔗quotidianosanita.it