Celebrazioni per l’ottantesimo di fondazione

Confcommercio cesenate celebrerà i mesi prossimi l'80° della sua presenza nel territorio cesenate, avviata tra la fine del 1945 e il 1946. Nel frattempo l'associazione ha preso parte alla celebrazione dell'80° di fondazione della Confederazione nazionale. "È stato celebrata dal nostro presidente Carlo Sangalli - spiega il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani – ed è stato un grande evento che riflette non solo la lunga storia, ma anche l'impegno della confederazione nel promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Fondata il 29 aprile 1945, pochi giorni dopo la fine del conflitto bellico, Confcommercio ha da subito posto al centro della sua missione la crescita delle imprese, il sostegno all'occupazione e la valorizzazione della competitività, contribuendo in modo determinante alla costruzione dell'Italia moderna.

